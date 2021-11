Resident Evil 4 – Synchronsprecher bestätigt Remake-Gerüchte

Eigentlich wussten wir ja bereits, dass es ein Remake zum erfolgreichen Resident Evil 4 geben wird. Bereits Anfang des Jahres gelangte ein riesiger Daten-Leak von Capcom ins Netz, welcher die Arbeiten an dem Spiel bestätigte. Nun haben wir es aber nochmal von offizieller Seite erfahren, wenn auch erneut gegen den Willen Capcoms.

Der Synchronsprecher von Albert Wesker, D.C. Douglas, gab sich wohl etwas zu redselig. In einem Livestream bestätigte er, dass er an dem Remake zu Resident Evil 4 beteiligt sei. Allein das dürfte Capcom nicht gefallen. Schließlich gibt es Geheimhaltungsklauseln, an die sich auch Douglas halten muss. Ein Geheimnis ist die Existenz allerdings nicht. Schließlich kamen die Remakes von Teil 2 & 3 bereits sehr gut an und der Daten-Leak zu Beginn des Jahres tat sein Übriges.

Douglas beging jedoch einen noch gröberen Fehler. In privaten Chats mit Fans postete er Konzeptbilder zu “seiner” Figur Albert Wesker, mit der Bitte, dass man diese Bilder nicht veröffentlichen solle. Schließlich könne er dafür verklagt werden. Verlässlich waren die Fans allerdings nicht, denn natürlich landeten die Bilder schnell im Netz. Mittlerweile hat Douglas seinen Twitter-Account deaktiviert. Welche Maßnahmen Capcom ergreifen wird, bleibt abzuwarten.

So not only did dc douglas break NDA on live stream by admitting to being wesker in the Separate Ways portion of the new #re4remake , but he also sent out concept art given to him by @CapcomUSA_ @dev1_official #REBHFun #wesker #ResidentEvil pic.twitter.com/BlE6orf3tK

— Helping Spread Awareness (@BewareCreepyVAs) November 27, 2021