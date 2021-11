Bioshock 4 – Leak verrät Name und Infos zur Spielwelt

Schon lange warten wir auf Infos zu Bioshock 4, nachdem der Vorgänger bereits schon fast 9 Jahre alt ist. Eine Leaker-Plattform will nun sogar das Logo mitsamt Namen des Spiels kennen. Sogar Details zur Spielwelt soll es bereits geben.

Bioshock 4 soll schon bald gezeigt werden

Die neuesten Infos stammen von Oops Leaks, einem relativ neuen Twitter-Kanal. Die Infos sind aber relativ konkret und sind mit einigen Pitch-Slides unterlegt, deren Echtheit wir natürlich nicht bestätigen können. Und zwar könnte das Spiel Bioshock Isolation heißen. Dabei handle es sich jedoch nur um den Arbeitstitel, welcher sich natürlich noch ändern könne. Das Setting wird jedoch bereits etwas konkreter definiert. So soll es in dieser Welt zwei Städte geben, die horizontal zueinander gespiegelt sind. Die obere Stadt wird von einem Unternehmer geführt und ist sehr reich, die untere Stadt dagegen regiert ein Diktator.

Dazwischen liegt die Flipside Zone. Beide Städte sollen sich jedoch in einem kriegerischen Konflikt befinden. Dargestellt wird dies in der neuen Unreal Engine 5. Es sollen zudem Entwickler*innen involviert sein, die bereits an Mafia 3, Shadow of the Tomb Raider und Watch Dogs: Legion gearbeitet haben. Weiterhin gibt es wohl Absprachen zwischen Sony und 2K, dem Publisher hinter dem kommenden Bioshock. Allerdings ist unklar, wie diese aussieht. Sony-typisch wäre ein zeitexklusiver Release für Konsole. Auf PC soll das Spiel jedoch auch erscheinen.

#Bioshock Isolation (title may change) logo variant – Set in a new-to-franchise isolated dystopian city

– Unreal Engine 5

– Developed by Irrational Games veterans and people who worked on Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3, Deus Ex: MD

– Announcement Q1 2022 pic.twitter.com/BwyXKp1LKK — Oops Leaks (@oopsleaks) November 17, 2021

Sehen wir das Spiel auf den Game Awards?

Bereits 2019 wurde die Entwicklung an dem Spiel bestätigt. Genau genommen am 9. Dezember 2019. Exakt zwei Jahre später, finden am 9. Dezember 2021 die Game Awards 2021 statt. Initiator des Events, Geoff Keighley, twitter gestern, dass er den Final Cut einer Game Awards Weltpremiere gesehen hat, die sich seit zweieinhalb Jahren in Entwicklung befände. Der Zeitraum würde daher ideal zu Bioshock passen. Allerdings könnten auch andere Titel in Frage kommen.

Der Leaker bestätigt aber, dass das Spiel noch bis spätestens im ersten Quartal 2022 gezeigt wird. Jedoch werde sich das Spiel noch einige Jahre in Entwicklung befinden. Ein Release vor 2023 scheint daher eher unwahrscheinlich. Angesichts der mangelnden stichfesten Quellen, müssen wir jedoch die Angaben mit Vorsicht genießen. Daher können wir die kommenden 4 Monate gespannt sein, ob wir tatsächlich etwas von Bioshock Isolation sehen und hören werden.

A slide from the new #Bioshock game pitching presentation. There might be two cities with radically different ideology, one of them located underground right below the other, both sharing a "flipside" border zone with an unleashed "vertical war". pic.twitter.com/Cy6fddJmV1 — Oops Leaks (@oopsleaks) November 27, 2021

Quelle: Oops Leaks via Twitter