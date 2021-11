Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle – So funktioniert der Shaymin-Glitch

Hachja Glitches sind schon was tolles! Es hat nicht lange gedauert, bis der erste „Fehler“ in den Sinnoh-Remakes Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle gefunden wurde. Bei diesem geht es um das legendäre Pokémon Shaymin, welches ihr normalerweise nur fangen könnt, wenn ihr in Besitz von Professor Eichs Brief seid. Wir erklären euch, wie der Shaymin-Glitch funktioniert und wie ihr das Pokémon auch ohne den Brief fangen könnt.

Befolgt folgende Schritte, um Shaymin zu fangen

Bevor ihr euch jedoch auf die Jagd nach dem legendären Pokémon macht, gibt es eine allgemeine Warnung von uns, da wir nicht zu 100 Prozent wissen, welche Auswirkungen der Glitch auf euren Spielstand haben kann:

Um Shaymin auch ohne Professor Eichs Brief zu fangen, müsst ihr zunächst einmal Champion der Sinnoh-Region geworden sein und den Nationalen Pokédex besitzen. Dann müsst ihr folgende Schritte in der angegebenen Reihenfolge ausführen:

Speichert euren Spielstand und wartet am Wasser von Route 224.

Drückt mehrmals den A-Knopf, sobald der NPC Schwarzgurt Christoph euch im Blick hat.

Wartet den Kampf ab und seht nach, ob der Trick geklappt hat.

Wenn alles korrekt funktioniert hat, solltet ihr nun in der Lage sein, Surfer einzusetzen. Surft dann auf die im nachfolgenden Video gezeigte Treppe, um ein Stockwerk höher zu gelangen. Ihr könnt nun über der Luft laufen und gelangt so zum Blumenparadies, in dem Shaymin auf euch wartet.

Quelle: Traiver via YouTube

Titelbild: © Nintendo