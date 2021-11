Podcast: Ist Marvel Eternals wirklich so schlecht? Unsere Kritik im Podcast | Folge 56

In der heutigen Podcast Folge von „Bis zur Glotze“ unterhalten sich Lennart und Julia über den neuesten Marvel-Blockbuster. Eternals, der in Deutschland am 4. November in die Kinos kam, steht zurzeit scharf in der Kritik und bekommt bisher eher durchweg schlechte Reviews. Unsere beiden hauseigenen Marvel-Cracks sitzen jetzt zusammen und diskutieren in dieser Folge, was an der negativen Kritik dran ist, was sie von der neuen Gruppierung halten und was der Film für die Zukunft des MCU heißt.

Podcast mit allen Infos zu Marvel Eternals und der Amazon-Serie Lucifer | Folge 56

In einem futuristisch aussehenden Raumschiff landet die Gruppe unsterblicher Aliens an einer stürmischen Küste, beobachtet bloß von ein paar Dorfbewohner*innen. Mit einem Voiceover stellen sie sich schließlich vor. In all der Zeit, in der sie schon existieren, haben sie die Menschheit beobachtet und im Verborgenen geleitet, ihr dabei geholfen, sich zu entwickeln. Sie waren stille Beobachter*innen, ohne jedoch aktiv und nachweisbar in die Menschheitsgeschichte einzugreifen. Nun jedoch ist die Zeit gekommen, aus dem Schatten zu treten und das zu ändern.

Was genau für diesen spontanen Sinneswandel verantwortlich ist, wird nicht angesprochen. Ebenso wenig die Tatsache, dass die Eternals während Ereignissen wie die Bedrohung des Universums durch Malekith (Thor: The Dark Kingdom), Dormammu (Doctor Strange) oder Thanos (The Avengers: Infinity War/Endgame) keinen Finger gerührt haben. Zwar werden die Avengers erwähnt, jedoch nicht, warum genau diese außerordentlich mächtigen Wesen sich erst jetzt dazu entschlossen haben, einzugreifen und nicht schon früher den altbekannten MCU-Held*innen zur Hilfe kamen.

Moderation: Lennart Hoffmann

Redaktion der Sendung: Julia Dohm

