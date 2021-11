Pokémon GO – Release von Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle

Zur Veröffentlichung von “Pokémon Strahlender Diamand” und “Pokémon Leuchtende Perle”, die neuen Spiele von ILCA, am 19. November wird ein Pokémon GO Event stattfinden. Die Feier in Pokémon GO wird vom 16. November 10 Uhr bis zum 21. November 20 Uhr laufen.

Pokémon GO – Das gibt es zum Release der Spiele im Event

Eier in Brutmaschinen können in doppelter Geschwindigkeit ausgebrütet werden, Eier in Super-Brutmaschinen sogar in dreifacher Geschwindigkeit. In einem SAmmler-Herausforderung müsst ihr die sechs neuen kostümierten Pokémon fangen und erhaltet als Belohnung 1.000 EP, 3.000 Sternensraub und eine Begegnung mit Frosdedje. Bei den kostümierten Pokémon handelt es sich um Chelast, Panflam, sowie Plinfa mit Lucius-Mütze und Chelast, Panflam, sowie Plinfa mit Lucia-Mütze. Diesen könnt ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Variante begegnen.

Ab dem 15. November 21 Uhr gibt es kostenlos im Shop einen Sinnoh-Hut, ein Sinnoh-Top-Set, eine Sinnoh-Hose, Sinnoh-Schuhe, einen Sinnoh-Rucksack, einen Sinnoh-Rock und Sinnoh-Stiefel. Ein Chelast-, Panflam- und Plinfa-Kostüm wird es auch geben, diese sind aber kostenpflichtig. Im Shop, in Geschenken und von PokéStops könnt ihr neue Sticker erhalten. Außerdem wird es im Shop eine kostenlose Box mit 20 Pokébällen, sowie einem Sinnoh-Stein und eine Box für 300 PokéMünzen mit drei Super-Brutmaschinen, zwei Brutmaschienen, sowie einem Lockmodul geben. Beide Boxen werdet ihr nur einmal kaufen können. Aus 7km-Eiern könnte Knospi, Mobau, Wonneira, Pantimimi und Riolu schlüpfen. In legendären Raids erscheint Cresselia mit der exklusiven Lade-Attacke Strauchler.

Teil 1 – Strahlender Diamant

Jedem der neuen Spiele wird ein Teil des Events gewidmet. Der erste Teil zu “Pokémon Strahlender Diamand” findet vom 16. November 10 Uhr bis zum 18. November 10 Uhr statt. In der Wildnis erscheinen Jurob, Kramurx, Fiffyen, Stollunior, Chelast, Panflam, sowie Plinfa mit Lucius-Mütze, Bidiza, Zirpurze, Haspiror, Skunkapuh, Sichlor, Larvitar, Burmy mit Pflanzenumhang und Bamelin. Bei den exklusiven Feldforschungen könnt ihr Kindwurm, Chelast, Panflam sowie Plinfa mit Lucia-Mütze, Burmy mit Sandumhang und Schilterus begegnen. In den Raids der Stufe 1 werden Koknodon, Driftlon, Bronzel sowie Kaumalat und in Raids der Stufe 3 Desporta, Schlapor, Piondragi, Toxiquak sowie Galagladi erscheinen.

Teil 2 – Schillernde Perle

Der zweite Teil des Events findet vom 18. November 10 Uhr bis zum 21. November 20 Uhr starr. Es erscheinen Pinsir, Traunfugil, Hunduster, Seemops, Chelast, Panflam sowie Plinfa mit Lucia-Mütze, Bidiza, Zirpurze, Haspiror, Charmian, Flegmon, Kindwurm, Bamelin und Burmy mit Sandumhang. In exklusiven Feldforschungen könnt ihr Chelast, Panflam sowie Plinfa mit Lucius-Mütze, Burmy mit Pflanzenumhang, Burmy mit Lumpenumhang, Larvitar und Koknodon begegnen. In Raids der Stufe 1 werden Schilterus, Driftlon sowie Bronzel erscheinen und in Raids der Stufe 3 Brutalanda, Schlapor, Piondragi, Toxiquak und Galagladi.

