Pokémon GO – Mit Licht kommt auch Schatten

Weitere Informationen zu der von Team GO Rocket geplanten Übernahme des Lichtfestivals sind nun bekannt. Also macht euch auf was gefasst. Jetzt gibt es Ärger und es kommt noch härter. Für alle weiteren Infos der Entfernungen und Codes bleibt dran.

Pokémon GO – Die rüpelhafte Übernahme

Der letzte Teil von “Missverstandener Schabernack” nicht veröffentlicht. Auf den letzten beiden Seiten werdet Ihr Team GO Rocket davon abhalten müssen, Hoopa zu stehlen. Da Giovanni anlässlich der Übernahme zurückkehrt , erhaltet ihr in “Missverstandener Schabernack” ein Super-Rocket-Radar. Mit diesem könnt ihr versuchen, Crypto-Lugia von Giovanni zu retten. Die Team GO Rocket-Bosse verwenden andere Crypto-Pokémon, welche ihr fangen könnt. Deshalb kämpft Sierra als erstes mit Crypto-Nidoran weiblich, Arlo startet mit Crypto-Skorgla und Cliff mit Crypto-Sleima. Wie schon vorher angekündigt, erscheinen mehr Team GO Rocket-Rüpel in Ballons und an PokéStops.

Frustration kann während des Events verlernt werden. Zusätzlich zu den aktuellen Event-Forschungen gibt es die Feldforschungsaufgabe “Besiege einen Team GO Rocket-Boss”, für die ihr Skallyk belohnt werdet. Mit etwas Glück könnt ihr sogar einem schillernden Skallyk begegnen. Ob das Licht den Schatten besiegen wird, ist noch unklar.

Entfernung einiger PokéStops und Arenen

Vor kurzem wurden Pokémon GO über Nacht einige neue PokéStops und Arenen hinzugefügt, die teilweise aber nicht die Regeln für die Setzung dieser eingehalten haben. Da einige Spieler sich über die vielen neuen PokéStops und Arenen gefreut haben, will Niantic soviel wie möglich nun so lassen, wie es aktuell ist. Es wurden aber in kleineren Teilen der Welt begonnen, PokéStops und Arenen, die den Regeln widersprachen, wieder zu entfernen. Diesen Prozess werden sie auf die ganze Welt erweitern, sobald sie sich sicher sind, dass das alles reibungslos abläuft.

Neue Feldforschungen, Psychobeißer und mehr

Im Code wurden mal wieder einige Vorbereitungen für kommende Events und Funktionen vorgenommen. Das Event zur Feier der Veröffentlichung von “Pokémon Strahlender Diamant” und “Pokémon Schillernde Perle” sowie die dazugehörige Sammler- Herausforderung und die Avatar-Items wurden dem Code hinzugefügt. Es wurden Texte gefunden, mit denen das Spiel einem in Zukunft sagen könnte, welche Attacken eines Pokémons aktuell durch das Wetter verstärkt wird. Außerdem wurde dem Code eine “Spezial-Lockmodul-Box” hinzugefügt. Es sind Codes fpr neue Feldforschungen aufgetaucht. Für deren Erledigung muss man eine bestimmte Anzahl an legendären oder mysteriösen Pokémon fangen, bzw. muss man legendäre oder mystische Pokémon eine bestimmte Anzahl an PowerUps geben. Die Werte für Psychobeißer, Luxtras Community Day-Attacke, sind nun im Code. In Trainer-, Teamleiter- und Team GO Rocket-Kämpfen richtet diese Lade- Attacke vom Typ Psycho 40 Schaden an und benötigt dafür 35 Energie. Dabei senkt sie garantiert die Verteidigung des Gegners um eine Stufe. In Arena- und Raid-Kämpfen fügt sie dem Gegner nur 30 Schaden zu, braucht dafür aber auch nur 30 Energie. Die Attacke dauert 1,2 Sekunden und verursacht die 30 Schaden zwischen 0,4 und 1,1 Sekunden.

Gotta Catch ‘Em All!



Angebot Pokéball Plus Jeder Pokéball Plus enthält das mystische Pokémon Mew.

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Pokemongolive

Titelbild: © Niantic