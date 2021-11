Far Cry 6 – Vaas-DLC erscheint schon nächste Woche

Der erste große Story-DLC für Far Cry 6 steht bereits in den Startlöchern. Fans dürfen sich in der nächsten Woche auf die Rückkehr von niemand geringerem als Vaas Montenegro freuen.

Als Teil des Season Pass

Die erste große Erweiterung für Far Cry 6 hat endlich einen Releasetermin und erscheint überraschend schon Anfang nächster Woche. Wie Ubsioft am Abend bekannt gab, wird der DLC mit dem Namen Vaas: Wahnsinn schon ab dem 16. November auf PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC zum Download bereitstehen.

Im ersten Zusatzinhalt übernehmt ihr die Kontrolle von Antagonist Vaas, der seiner Zeit bereits sein Unwesen in Far Cry 3 trieb. Ihr taucht tief in seine Psyche ein und erlebt seine inneren Dämonen hautnah als Teil dieses Roguelite-inspirierten Abenteuers. Fans können sich über viele neue Einblicke und Hintergrundinformationen zum ikonischen Bösewicht freuen.

Vaas: Wahnsinn ist der erste von drei geplanten DLC-Inhalten für Far Cry 6. Die Erweiterung ist dabei sowohl einzeln zu erwerben als auch Teil des umfangreichen Season Pass. Die beiden übrigen Episoden “Pagan: Kontrolle” und “Joseph: Kollaps” sollen dann im Januar repsektive März 2022 nachfolgen.

