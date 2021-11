Mass Effect 5 – Neues Concept-Art gibt weitere Einblicke

Pünktlich zum großen N7-Day am vergangenen Wochenende hat BioWare ein neues, mysteriöses Concept-Art zum kommenden Mass Effect 5 veröffentlicht. Das Bild bietet dabei eine Menge Raum für Spekulationen.

Im Rahmen des alljährlichen N7-Days am 7. November haben die Verantwortlichen von BioWare neue Eindrücke zum Action-Rollenspiel Mass Effect 5 veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein brandneues Artwork zum Titel, der allerdings noch wenig Konkretes über die Geschichte verrät.

Das Bild zeigt einen riesigen Krater, in dessen Mitte ein noch unbekanntes Raumschiff steht. Einige Personen sind ebenso zu erkennen und scheinen die Umgebung erkunden zu wollen. Im Internet überschlagen sich einmal mehr die Spekulationen darüber, was dieses Bild bedeuten könnte. Einige Fans meinen sogar den Helm der Geth in dem Krater erkennen zu können und vermuten daher, dass die humanoiden Maschinen erneut zurückkehren werden.

BioWare selbst hat sich zu den Gerüchten bisher nicht geäußert – eine Stellungnahme wird aber vermutlich auch noch eine ganze Weile dauern. Wie Insider und Journalist Jeff Grubb nämlich unlängst bestätigte, befindet sich Mass Effect 5 noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Die Vollproduktion des Titels solle ihm zufolge nicht vor 2023 beginnen. Ein Release rückt damit zunächst einmal noch in ungeahnte Ferne.

We have another #N7Day surprise for you from the team working on the next Mass Effect. 👀

Thank you all for being the best fans in the world! pic.twitter.com/kUwASGJhcx

— Mass Effect (@masseffect) November 7, 2021