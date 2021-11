Disney+ – Unglaubliches Angebot zum Disney Jubiläum

Seit fast 2 Jahren produziert und präsentiert Disney+ ein paar der besten Serien, Filme und andere Shows. Die meisten Fans sind wohl schon länger dabei und können die große Bandbreite genießen. Wer jedoch noch nicht dazu kam, der sollte jetzt zum Disney+ Day aufpassen. Es kommen nicht nur besondere Specials online, nein Disney macht euch auch noch ein schönes Angebot.

Viel billiger wird man die Avengers, Luke oder Elsa nicht sehen können

Anfangs kostete ein Abo für Disneys hauseigenen Streamer nur 6,99€. Das steigerte sich, wie schon von anderen Anbietern gewohnt, um ein paar Euros auf 8,99€. Das geschah erst dieses Jahr und das hätte auch eigentlich reichen können, was die Preisänderungen angeht. Zum zweijährigen Jubiläum zeigt sich die Traumschmiede aber sehr spendabel. Ab dem heutigen 8. November 2021 kann man als Abo-Inhaber einen Monat für nur 1,99€ ergattern! Wenn das kein Grund ist den Streamer auszuprobieren und zu schauen, was er zu bieten hat, dann weiß ich auch nicht. Nach diesem einen Monat steigt der Preis auf die normale Höhe an. Mittlerweile gibt es über 116 Millionen Accounts weltweit, die Zugriff auf alle Marvel, Star Wars, Pixar und Disney Animationsfilme haben.

Der Disney + Day fährt ganz groß auf

Neben dem neuen Angebot für das Abo, sorgt der 12. November 2021 auch dafür, dass ganz viele besondere Produktionen veröffentlicht werden. Ganz oben auf der Liste steht der neue Marvel Kracher “Shang Chi and the Legend of the Ten Rings”. Dazu kommt dann ein Kurzfilm mit dem Namen “Ciao Alberto” angelehnt an den feelgood Film “Luca”. Mit “Jungle Cruise” reiht sich ein weiterer Disney Kinofilm ein, der anfangs nur mit VIP Zugang zu sehen war. Daneben gibt es viele kleinere Specials von den verschiedenen Disney Marken, die alle Zuschauer an die Bildschirme holen sollen. Welche davon dabei sind findet ihr hier.

Quelle: Variety

Titelbild: © The Walt Disney Company