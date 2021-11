Das Buch von Boba Fett – Nächste Serie im StarWars Universum

“Das Buch von Boba Fett” wurde dank eines Trailers jetzt endlich Realität. Lange wünschte man sich eine Serie, in der die Kultfigur Boba Fett näher beleuchtet wird. Disney hat nicht lange auf sich warten lassen, nachdem Boba in “The Mandolarian” wieder neu eingeführt wurde. Ab dem 29. Dezember 2021 erscheint die neue Serie auf Disney+.

In “Das Buch von Boba Fett” wird der Sohn zum eigenen Vater

Seit “The Mandolarian” ist bekannt, dass Boba Fett die Rettungsaktion von Han Solo durch Luke Skywalker überlebt hatte. Aber nicht nur das. In einer Post-Credit-Scene sah man wie der berüchtigte Kopfgeldjäger mit Fennec Shand den Palast von Jabba The Hut eroberte. Damit wäre auch die Prämisse für die eigene Serie geschaffen. Boba Fett muss sich auf Tatooine gegen die hiesigen Verbrecher durchsetzen, um dadurch zum Anführer der kriminellen Organisationen aufzusteigen. Aus dem Trailer bekam man schon mal einen ersten Eindruck auf das was bevorsteht und ob Boba in die großen Fußstapfen vom Mandalorianer treten kann. Denn die sind gewaltig, als eine der erfolgreichsten Disney+ Produktionen überhaupt. Dass Temuera Morrison erneut die Rolle von Boba Fett übernimmt ist auch eine sehr gute Neuigkeit. Auch wenn es dazu führt, dass Vater und Sohn vom gleichen Schauspieler gespielt wurden bzw. werden.

Das Disney Star Wars Universum wächst und gedeiht.

Das Star Wars Franchise ist neben der Marvel Marke Disneys stärkstes Zugpferd, wenn man mal Pixar und die Animationsfilme beiseitelässt. Wenn irgendeine Serie oder ein Film mit Star Wars zu tun haben, dann kann man darauf wetten, dass eine Menge Menschen hellhörig werden. Tatsächlich scheinen die Projekte, die weniger die Jedi miteinbeziehen beliebter und besser bei den Fans anzukommen. Das könnte vielleicht an einer Jedi-Inflation liegen. In den Originalfilmen gab es nur wenige Figuren, die die Macht nutzten und Lichtschwerter besaßen. Mit den 2000er Filmen kamen dann so viele Neue dazu, dass das Mystische und Mysteriöse ein wenig verloren ging. Zwar versuchten die neuen Filme den alten Geist zu beleben, aber da gehen die Meinungen auseinander, wie gut das funktioniert hat. Danach rückten andere Geschichten die weniger von den Jedi, den Sith oder der Macht handelten in den Mittelpunkt.

