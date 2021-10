The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me – Einchecken auf eigene Gefahr

BANDAI NAMCO veröffentlichte einen Teaser Trailer zu The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me und kündigte somit offiziell das Finale zur ersten Season der von Supermassive Games entwickelten Anthologie an.

Urlaub mal anders in The Devil in Me



2019 erschien mit Man Of Medan der erste Ableger einer, bisher drei Titel umfassenden, Serie von in sich abgeschlossenen, narrativen Gruselabenteuern. Nach Little Hope und dem erst kürzlich erschienenen House Of Ashes, dürfen sich Fans der Reihe nun offiziell auf einen vielversprechenden vierten Teil freuen. Wie der düstere Trailer und die wenigen schon bekannten Details vermuten lassen, wird die abschließende Geschichte der wohl grausamste und zugleich blutigste Horrortrip durch die erzählerischen Landschaften des Entwicklerteams, welches bereits für den beliebten Genrevertreter Until Dawn verantwortlich ist.

Hierbei verfolgt der Spieler ein Team von Dokumentarfilmern, welche eine mysteriöse Einladung zu einem Nachbau des berühmt berüchtigten Mörder-Hotels von H.H. Holmes erhalten. Den True Crime-Liebhabern unter euch dürfte diese Aussicht sofort einen wohligen Schauer über den Rücken jagen. Sollte diese Erwähnung jedoch keine schrillen Alarmglocken in deinem Hinterkopf aufheulen lassen, empfehle ich eine schnelle Google-Suche zur Vorbereitung auf den abschließenden Schocker der The Dark Pictures Anthology. Wer sich lieber überraschen lassen möchte, vertreibt sich das Warten am besten im Dunkeln, mit einer großen Portion Halloween-Süßigkeiten und den bereits erhältlichen Vorgängern. Ein Releasetermin für The Devil In Me wurde noch nicht bekanntgegeben..

Erscheinen wird das Ende der ersten Season für Playstation 5, Playstation 4, XBOX ONE, XBOX X|S und auf Steam.

