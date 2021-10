Graveyard Keeper – Neuer DLC macht euch zum Seelenretter

Passend zur schaurigen Jahreszeit warten die Entwickler von Lazy Bear Games mit einer neuen Erweiterung für eines ihrer skurrilsten Spiele auf. Die Rede ist natürlich von Graveyard Keeper. Für alle, die das Spiel noch nicht kennen, in Graveyard Keeper findet ihr euch nach eurem Tod in einer alternativen, mittelalterlichen Welt wieder, in der ihr prompt die Leitung des hiesigen Friedhofs übernehmt. Dabei steht euch der sprechende Totenkopf Gary mit Rat und Tat zur Seite. Natürlich erst, nachdem ihr ihn ausgebuddelt habt, versteht sich. Das Spiel steckt von vorn bis hinten voller makaberer Aufgaben und jeder Menge schwarzem Humor.

Wascht die Seelen der Toten frei von ihren Sünden in der neusten Erweiterung zu Graveyard Keeper

In “Better Save Soul” übernehmt ihr nun nicht nur die Verantwortung für das Bestatten der Toten, sondern kümmert euch außerdem um die Reinheit ihrer Seelen. Denn wie euch der Bischof der Stadt stets in Erinnerung ruft, ist niemand frei von Sünde. Doch euer neuster zwielichtiger Freund Euric hegt den Traum, die Seele nach dem Tod von etwaigen Sünden zu befreien. Und wer sagt, dass man eine Seele nicht reinwaschen kann? Also setzt ihr alles daran ihn in seinem Vorhaben tatkräftig zu unterstützen, doch natürlich nicht umsonst. Im Gegenzug für eure harte Arbeit verspricht Euric sein verbotenes Wissen über ferngesteuerte Werkbänke mit euch zu teilen. Dieses ermöglicht euch direkt von der Karte aus auf eure verschiedenen Werkbänke zuzugreifen und neue Projekte in Auftrag zu geben. Doch wie weit seid ihr bereit für diese Annehmlichkeit zu gehen?

Neben dem neuen Sidecharacter Euric verspricht der neue DLC zwischen sechs und zwölf Stunden zusätzliches Gameplay. Außerdem bringt es jede Menge neue Features, neue Crafting-Inhalte, sowie ein zusätzliches Gebiet und neue Werkbänke mit sich. Noch heute soll die neue Erweiterung auf Steam erhältlich sein. So könnt ihr das Halloween-Wochenende mit schaurig schönen neuen Inhalten in der witzigsten Friedhofswärter-Simulation überhaupt verbringen.

Quelle: Lazy Bear Games

Titelbild: tinyBuild Games