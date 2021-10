Podcast: Fortsetzungen des Jahres? Halloween Kills & Venom 2 in der Kritik | Folge 54

In der neusten Folge unseres Podcasts sprechen wir über die aktuellen Kinostarts der letzten Woche. Mit Halloween Kills & Venom: Let there be Carnage kommen zwei langersehnte Fortsetzungen der letzten Jahre in die Kinos. Doch halten die Neuerscheinungen ihr Versprechen und räumen so richtig in den Kinosälen ab? Außerdem werfen wir einen Blick zurück auf die DC FanDom 2021-Veranstaltung, bei der einige hochkarätige Projekte angekündigt wurden.

Als Venom 2018 in die Kinos kam, gab es sehr unterschiedliche Reaktionen. Viele Kritiker*innen waren nicht überzeugt, viele Fans dafür umso mehr. Angesichts des sehr erfolgreichen Einspielergebnisses war eine Fortsetzung selbstverständlich. Und nach den ersten Reaktionen sollte auch diese wieder unterschiedliche Meinungen hervorbringen. Nun läuft Venom: Let There Be Carnage endlich auch bei uns an und wir können euch sagen: Macht euch auf etwas gefasst! Auf was genau, nun, das erfahrt ihr hier.

Endlich ist Oktober und damit steht Halloween vor der Tür – und dieses Jahr meinen wir damit nicht nur den Abend des 31. Oktobers, sondern auch den Start vom neusten Teil der Halloween-Serie, der auf den formschönen Namen Halloween Kills hört. Der mittlerweile zwölfte Film des Franchises ist dabei eine direkte Fortsetzung des 2018er-Teils, der seinerseits eine Fortsetzung auf den originalen Film aus dem Jahre 1978 darstellt. Sagen wir es einmal so: Es ist kompliziert. Nun mordet Michael Myers also wieder und kommt dabei leider nicht so gut weg wie bisher. Was uns am neusten Teil stört und welches Potential der Film verschenkt, klären wir in unserer Kritik.

Podcast mit Kritiken zu Halloween Kills, Venom 2 und der DC FanDom 2021 | Folge 54

Moderation: Lukas Hesselmann

Redaktion der Sendung: Lennart Hoffmann und Alex Weinstein

