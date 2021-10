Gewinnspiel – Wir verlosen 2x PEAQ PET 100 Tablet plus 3x LogiLink-Powerbank zu Schlag den Star: Mobile

Titelbild: © 2021 bitComposer, PEAQ, LogiLink / Releasetermin: 16. September 2021 (für Smartphones)



Nach der letzten Schlag den Star-Ausgabe im September 2021 wurde das gleichnamige Mobile-Game zur erfolgreichen TV-Show im Apple AppStore und Google PlayStore veröffentlicht. Schon Schlag den Raab wurde 2013 auf mobile Geräte portiert, nachdem die Spiele auf den Heimkonsolen und der Nintendo Switch veröffentlicht wurden. Neu bei dem App Release ist, dass die Spieler neben dem bekannten Show-Modus, bestehend aus 15 Spielrunden, jetzt auch den „Halbe-Show“-Modus mit sieben, oder für eine ganz schnelle Spielrunde zwischendurch den „Best of Three“-Modus mit maximal drei Spielen, wählen können. Zudem können die Spieler die Games im „freien Spiel“ einzeln anwählen und ausprobieren bzw. trainieren. Das Spiel wurde von der Banijay Live Artist Brand GmbH aus Köln lizenziert.

Neben den beliebten Quiz-Klassikern wie „Blamieren oder Kassieren“, „Wo liegt was?“, „Farbcode“ und „Fehlerbilder“ gibt es auch herausfordernde Action-Spiele, welche in der Handy-Variante zum Einsatz kommen. Es gibt eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten, um einen Charakter zu erstellen. Gespielt wird, wie in der echten Show, 1 gegen 1. Die KI übernimmt hierbei einen der beiden Plätze.

SCHLAG DEN STAR im Apple App Store & Google Play Store.

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit bitComposer Interactive sowie den Preispartnern PEAQ & LogiLink zwei Tablets plus Powerbanks.

Gewinner 01-02: je 1x PEAQ PET 100 Tablet plus 1x 10000 mAh Powerbank von LogiLink

Gewinner 03: je 1x 10000 mAh Powerbank von LogiLink





Was muss ich tun?

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Welche Stars wünschst Du Dir für einer der nächsten Schlag den Star Folgen?

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an bitComposer Interactive, PEAQ & LogiLink für die Bereitstellung der Preise.