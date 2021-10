New World: So beginnt ihr die Reise zusammen

Ihr wollt New World mit Freunden zusammen spielen und gemeinsam starten? Manchmal könnte es Schwierigkeiten geben, da ihr unterschiedliche Startgebiete habt. Wir zeigen euch, wie ihr Startgebiete wechseln könnt und wie ihr euch gemeinsam in ein Abenteuer stürzen könnt.

New World: Mit Freunden im gleichen Gebiet starten

Die Startgebiete in New World werden nach dem Tutorial zufällig für jeden Spieler ausgewürfelt. Wenn man nicht früh genug stoppt, hängt man erstmal in einem Gebiet mit dessen Quests fertig. Wir zeigen euch hier, wann und wie ihr das Startgebiet wechseln könnt. Nach dem Erstellen des Charakters müsst ihr zunächst das Tutorial durchspielen. Anschließend seid ihr an einem Strand mit vielen Schiffswracks. Doch es gibt viele Strände, an denen ihr zufällig spawnen könnt. Selbst, wenn ihr zeitgleich mit einem Freund euren Charakter erstellt habt, könntet ihr an unterschiedlichen Stränden spawnen. Jetzt könnt ihr minutenlang am Strand entlang rennen und zu euren Freunden aufschließen. Das Problem sind allerdings die Quests, die an euer Startgebiet gebunden sind. Doch dafür gibt es einen Trick.

Sobald ihr das Tutorial von New World abgeschlossen habt und am Strand spawnt, sollt ihr mit einem NPC sprechen

Schließt dort die erste Quest ab, bei der ihr euch vorstellt und Schuhe als Belohnung erhaltet

Die nächste Quest dürft ihr aber nicht annehmen

Klickt nicht auf “Was macht Aeternum so besonders?”, sondern wählt “Verlassen”

Jetzt könnt ihr einfach zu anderen Lagern/Wachtürmen am Strand gehen und dort die Quest annehmen. Sucht euch dafür ein Lager, an dem eure Freunde spielen.

2. Möglichkeit, falls ihr die Quest schon angenommen habt:

Nachdem ihr euch für eine Fraktion entschieden habt, dürft ihr die Mission von dem Questgeber nicht annehmen. Auf der Map seht ihr dann die Questmarker bei dem Fraktions-NPCs auch in den Siedlungen der anderen Gebiete.Wählt dann ein Gebiet, in dem ihr zusammen mit euren Freunden spielen wollt. Allerspätestens jetzt levelt ihr dann zusammen, wenn ihr nach dem alten Mann sucht. Denn dann folgen alle einem Quest-Strang.

Tipp: Denkt dran, dass ihr der gleichen Fraktion wie eure Freunde beitretet. So könnt ihr zusammen in den Krieg ziehen.