Dead by Daylight – Ein schaurig schöner Oktober

Auch dieses Jahr spendiert der Entwickler Behaviour seinem kompetitiven Online-Slasher ein passendes Halloween-Event, inklusive zeitlich begrenzt erhältlichen Items und jeder Menge (Grusel-)Spaß. Aber das ist noch lange nicht alles.

Vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben gruseliger machen

Das 2016 erschienene Game mit dem klangvollen Namen Dead by Daylight ist knapp zusammengefasst ein asymmetrisches Survival-Horror- Spiel, in dem ein mit allerlei praktischen Fähigkeiten bewaffneter Killer vier mit unterschiedlichsten Fertigkeiten und Gegenständen ausgestattete Überlebende über eine per Zufall ausgewählte Map jagt, mit dem Ziel jeden einzelnen aufzuspüren und sie schlussendlich einer mysteriösen Entität als Opfergabe darzubieten. Die Gejagten setzen in ihrer Verzweiflung alles daran kaputte Generatoren mit geübten Fingern wieder in Gang zu bringen, um die zwei verheißungsvolle Tore zur Freiheit wieder mit genügend Saft zu versorgen. Alles in allem also die spielbare Ausgabe eines 80er Jahre Slasherfilms.

This is Halloween, this is Halloween!

Pünktlich zum Start in den wohl gemütlichsten und spukigsten Monat des Jahres veröffentlichte Behaviour einen thematisch abgestimmten Eventkalender mit einer kompletten Übersicht für die kommenden Wochen. Wie ihr dem Bild entnehmen könnt, sind neben zwei offiziellen Streams der Macher auch zwei Events für den mobilen Ableger Spiels und eines für die gemeinsame Version auf PC und Konsolen. Was genau besagte Events nun beinhalten wird von den Entwicklern erst in den kommenden Tagen näher beleuchtet. Geht man jedoch vom letzten Jahr aus, so dürfte uns zumindest eine Auswahl an limitierten ingame Items erwarten. Zusätzlich versüßen uns die Belohnungen eines dazu passenden Mini-Folianten das niemals endende Vorhaben den Entitus zufriedenzustellen.

Die gute Hexe des Mordens und die tote Vogelscheuche

Das wohl größte und am meisten herbeigesehnte Ereignis ist jedoch die für den 19. Oktober geplante Veröffentlichung von Mikaela Reid, einer Horror liebenden Überlebenden mit einem Hang zur Zauberei! Mit ihren gänzlich neuen Eigenschaften dürfte es dem ein oder anderen Killer zukünftig deutlich schwerer fallen seiner sich auf der Flucht befindenden Beute die letzte Hoffnung zu rauben.

Zu guter Letzt wollen wir euch noch darauf aufmerksam machen, dass ihr euch kostenlos vom 1. bis zum 31. einen niedlichen Glücksbringer mit dem Code DWIGHTCROW sichern könnt. Dabei handelt es sich, wie der Name schon sagt, um den Charakter Dwight in der Aufmachung einer ramponierten Strohpuppe. Möge der Schauer mit euch sein!

Quelle: Behaviour

Titelbild: © Behaviour Interactive Inc.