Encanto – Eine neue magische Disney Familie

Vor ein paar Monaten kam der erste kurze Teaser zum neuen Disney Animationshit und jetzt kriegen wir mehr zu sehen von “Encanto”! Mit einem neuen Trailer und einem feststehenden Starttermin meldeten sich die Disney Studios zurück. Der 24. November 2021 wird es sein, ab dann lässt sich das neue Abenteuer im Kino blicken.

Was ist “Encanto” überhaupt?

“Encanto ist der Neuling aus der Traumschmiede von Disneys hauseigenen Animationsstudios. Der Film erzählt die zauberhafte Geschichte der Familie Madrigal. Diese lebt versteckt in den Bergen Kolumbiens, in einem magischen Haus, welches in einer lebendigen Stadt steht, die an einem verzauberten Ort zu finden ist. Und genau dieser Ort wird “Encanto” genannt. Dieser magische Ort ist auch der Grund dafür, dass jedes Mitglied der Madrigal Familie entweder Superkräfte oder andere magische Fähigkeiten besitzt. Alle bis auf Maribel. Jedoch kommt es zur Katastrophe. Die Magie von Encanto schwindet und niemand weiß warum. Nun liegt es an Maribel das Geheimnis herauszufinden und ihr zu Hause zu retten.

Die Erwartungshaltungen sind wie immer hoch

Auf Spanisch kann encanto so viel wie zauberhaft oder auch Charme bedeuten, was beides auf jeden Fall zutrifft, wenn man sich den Trailer anschaut. Die Farben explodieren förmlich in den verschiedenen Szenen des kurzen Videos. Doch kriegt man einen kleinen Einblick wie viel Mühe und Hingabe dahinterstecken muss. Es ist absehbar, dass im November Disney versuchen wird, die wunderschöne und fantasievolle Umgebung Kolumbiens auf die Kinoleinwand zu bringen. Der Film beinhaltet brandneue Lieder aus der Feder von Lin-Manuel Miranda, der auch schon an “Vaiana” mitgewirkt hat. Die Regie übernehmen Byron Howard und Jared Busch, welche zusammen an “Zoomania” und “Rapunzel – Neu verföhnt” gearbeitet haben. Unterstützt werden die beiden von der Co-Regisseurin Charise Castro Smith. Das alles verspricht auf jeden Fall ein wunderschönes Erlebnis für Groß und Klein und wir können es kaum erwarten in die Kinos zu laufen.

Vaiana - Disney Classics Spieldauer: 103 Minuten

Untertitel: Deutsch, Italienisch

Sprache: Italienisch (Dolby Digital 5.1), Deutsch (Dolby Digital 5.1), Englisch (Dolby Digital 5.1)

Musker, John (Regisseur)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ohne Altersbeschränkung

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Walt Disney Animation Studios via Youtube

Titelbild: © Walt Disney Animation Studios