Nintendo Direct – Das sind die Highlights der 40-minütigen Präsentation

Da war doch für jeden etwas dabei! Nintendo veröffentlichte am 24. September 2021 um Mitternacht deutscher Zeit eine neue Nintendo Direct. Die 40-minütige Präsentation war vollgepackt mit Updates, Erweiterungen und Neuankündigungen. Ich persönlich habe mich auf die Präsentation gefreut, wie ein kleines Kind auf Weihnachten und ich wurde nicht enttäuscht. Hier kommen für euch die Highlights!

DLC-Infos zu Monster Hunter, Hyrule Warriors und Super Smash Bros.

Ich gebe zu, die Präsentation ist ein bisschen schleppend gestartet. Jedoch hat sich das Dranbleiben ausgezahlt. Nintendo startete mit einigen Infos zu erscheinenden DLCs beliebter Spiele. Zunächst einmal können sich alle Monster Hunter Rise-Fans über neue Inhalte freuen. Die Erweiterung „Sunbreak“ wurde angekündigt und erscheint im Sommer 2022. Freut euch auf neue Storyelemente, Monster und mehr!

Auch zum Zelda-Ableger Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung wurde eine Erweiterung angekündigt. Unter dem Titel Hüter der Erinnerung (Guardian of Remembrance) stoßen Purah und Robelo am dem 29. Oktober 2021 zur Kämpferriege dazu. Für alle Super Smash Bros.-Fans hat das Warten bald ein Ende. Am 5. Oktober 2021 verkündet Mr. Sakurai persönlich den letzten DLC-Charakter für Super Smash Bros. Ultimate. Komm schon Waluigi, du schaffst das!

Kirby erlebt neue Abenteuer

Weiter ging es mit einem Spiel, welches bereits im Vorhinein von der japanischen Nintendo Website geleaked worden ist. Kirby und das vergessene Land (Kirby and the Forgotten Land) erscheint im Frühling 2022 und sieht vielversprechend aus! Grund zur Vorfreude gibt es besonders deswegen, weil es nicht mehr nur ein klassischer Side-Scroller sein wird, sondern man sich mit dem pinken Vielfraß frei durch die bunte Welt bewegen kann.

Auch Animal Crossing und Mario Golf Super Rush-Spielerinnen und Spieler kamen nicht zu kurz. Für beide Spiele wurden kostenlose Updates mit neuen Inhalten angekündigt. Für Anmial Crossing wird es sogar eine eigene Präsentation im Oktober geben, die die neuen Inhalte, welche im November erscheinen sollen, vorstellen wird. Es sieht ganz so aus, als käme Kofis Café bald auf die Insel!

Ein neues Online-Abo und ein Mario-Film

Langjährige Nintendo-Fans dürften sich über das nächste Highlight besonders gefreut haben. Denn ab Ende Oktober werden N64-Klassiker, wie The Legend of Zelda Ocarina of Time, Mario Kart 64 oder Starfox 64 auf der Nintendo Switch spielbar sein. Ihr erhaltet die Spiele als Bonus, wenn ihr euch für das neue Nintendo Switch Online-Abo entscheidet. Neben N64 werden auch Sega Genesis Spiele, wie Sonic 2 im Online-Abo enthalten sein. Auch die originalen N64 und Sega Genesis Controller können als kabellose Variante für ein echtes Retrogefühl dazu gekauft werden. Wie viel die neue Mitgliedschaft kosten soll, ist noch nicht bekannt.

Mein persönliches Highlight war wohl die Ankündigung des Mario-Films. In Zusammenarbeit mit Illumination, welche unter anderem für Filme, wie „Ich – Einfach Unverbesserlich“ stehen, wird im Dezember 2022 ein Mario-Film in die Kinos dieser Welt kommen. Das Erscheinungsdatum für Nordamerika wurde bereits bekannt gegeben. Dort erscheint der Film am 21. Dezember 2022. Erste Szenen gab es zwar noch nicht zu sehen, aber wir wurden bereits mit dem Cast vertraut gemacht. Star Lord-Schauspieler Chris Pratt leiht Mario seine Stimme – interessante Wahl! Anya Taylor-Joy spricht Peach und Charlie Day Luigi. Am meisten freue ich mich auf die Interpretation von Jack Black als Bowser und Seth Rogen als Donkey Kong. Da hat Nintendo den Nagel auf den Kopf getroffen!

Das Beste kommt zum Schluss

Wie immer hat sich Nintendo für das Ende seiner Präsentation zwei wahre Granaten aufgehoben. Den Anfang machte ein neuer Trailer für Splatoon 3. Und der zeigte genau das, was Splatoon auszeichnet. Knallige Farben, aufgedrehte Charaktere und fetzige Musik. Nintendo betonte, dass sich das erfolgreiche Spielprinzip treu bleibt und sich weiterhin zwei Viererteams die Farbeimer um die Ohren hauen werden. Mehr Infos gab es zu neuen Waffen, wie den Greifarmen, mit denen die Inklings umherschwingen können und dem Storymodus, der sich um die Rückkehr der Mammals drehen wird.

Wirklich gefreut habe ich mich dann noch einmal über den finalen Trailer der Präsentation. Im Jahr 2017 wurde Bayonetta 3 zum ersten Mal angekündigt und nun haben wir endlich einen neuen Trailer zu Gesicht bekommen – und es sieht fantastisch aus! Wie gewohnt nimmt es die Hexe mit den gefährlichsten Monstern auf und wirkt dabei lässig wie eh und je. Und ein Ende der Wartezeit ist auch in Sicht! Denn Bayonetta 3 soll ebenfalls wie Splatoon 3 2022 erscheinen. Das wird ein super Jahr für Nintendo-Fans!

