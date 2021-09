Hotel Transsilvanien: Schaurig – Schöne Abenteuer – Diese Fähigkeiten haben die Monster in den Filmen

Für manche von uns dürften bald schon die Halloween-Vorbereitungen starten. Passend dazu erscheint Ende Oktober mit Hotel Transsilvanien: Schaurig-Schöne Abenteuer ein Grusel-Spaß für Groß und Klein auf der Konsole und dem PC. In unserem Special erfahrt ihr mehr über die Charaktere des Monster-Hotels und über welche Fähigkeiten sie im Spiel verfügen könnten – basierend auf den Filmen. Apropos Filme: Das neueste Abenteuer rund um Johnny, Dracu und Co. erscheint am 23. September 2021 in den deutschen Kinos.

Trefft in Hotel Transsilvanien auf Graf Dracula, seine Tochter und viele mehr

An dieser Stelle müssen wir einmal klar stellen, dass wir noch nicht wissen, welche der Film-Charaktere im Spiel vorkommen werden. Wir stellen deshalb alle Hauptcharaktere vor und hoffen auf das Beste!

Wenn wir über das wohl gruseligste Hotel in Transsilvanien sprechen, darf einer ganz bestimmt nicht fehlen. Graf Dracula höchst persönlich leitet das Hotel nämlich und wird dementsprechend auch im kommenden Videospiel anzutreffen sein. Zu seinen Fähigkeiten könnte es zählen, sich in waschechter Vampir-Manier vorübergehend in eine Fledermaus zu verwandeln und durch das Level zu fliegen. In den Filmen gibt er uns das ein oder andere Mal aber auch eine Kostprobe seines Hypnose-Blicks, mit dem er im Spiel Gegner auf seine Seite ziehen könnte.

Auch bei seiner Tochter Mavis wäre es gut denkbar, dass sich sie in eine Fledermaus verwandeln kann. Im Film ist die Vampirtochter aber auch zu einer verantwortungsvollen Mutter herangewachsen. Vielleicht verleiht ihr das im Spiel ja auch Superkräfte? Bei beiden Mitgliedern der Dracula-Familie dürfte aber vor allem das Sonnenlicht als einer der Schwachstellen in Erscheinung treten, neben Knoblauch versteht sich.

Frankenstein und Wayne der Werwolf wirbeln durch die Level

Falls Frankenstein und Wayne der Werwolf in Hotel Transsilvanien: Schaurig-Schöne Abenteuer mit von der Partie sind, können wir uns wohl auf ordentlich Wirbel einstellen. Denn während Frankenstein in den Filmen regelmäßig seine angenähten Körperteile verliert und diese ziellos durch die Gegend wandern, wird Wayne die meiste Zeit von seinen Kindern geplagt.

Das junge Wolfsrudel könnte eine starke Fähigkeit des übermüdeten Werwolfs sein, denn die kleinen Racker werden wie es scheint niemals müde und schrecken vor nichts und niemanden zurück. Frankensteins Kryptonit dürfte im Spiel immer noch das gute alte Feuer sein und Wayne könnte einem Nickerchen in einem gemütlichen Bett mit Sicherheit nicht widerstehen. Neben den beiden darf man aber natürlich auch die Mumie nicht vergessen. Mit seinen scheinbar unendlich langen Bandagen kann er mit Sicherheit den ein oder anderen Gegner um den Finger wickeln.

Blobby und Johnny könnten zu Geheimwaffen werden

Einer meiner liebsten Sidekicks in den Hotel Transsilvanien-Filmen ist definitiv Blobby. Der grüne Geleehaufen könnte in einem Videospiel zu einem der nützlichsten Charaktere werden. Denn in den Filmen scheint er sich vor nichts und niemanden fürchten zu müssen. Alle möglichen Gegner könnte er einfach verschlingen und sie nach belieben wieder ausspucken. Und selbst wenn ihm, wie im dritten Teil der Filmreihe, mal übel werden sollte, spuckt er einfach einen Mini-Blobb als seinen Helfer aus und alles ist wieder gut.

Johnny sticht unter all den Monstern hervor. Das liegt nicht nur an seinen leuchtend roten Haaren, sondern auch daran, dass er ein Mensch ist. Außer einen mittelmäßigen Musikgeschmack, mit dem er Gegner in die Flucht schlagen könnte, sind deshalb noch keine außerordentlichen Fähigkeiten festzustellen. Aber genau das könnte Johnny zur Geheimwaffe im neuen Hotel Transsilvanien-Spiel machen. Und außerdem: Im neuesten Kinoabenteuer, Hotel Transsilvanien 4 – Eine Monster Verwandlung, verwandelt sich Johnny in einen großen grünen Drachen. Vielleicht hat er ja auch im 3D-Plattformer zugriff auf seine Drachengestalt.

Hotel Transsilvanien: Schaurig-Schöne Abenteuer erscheint an Halloween 2021 für die Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One (digital) und PC (digital). Werdet ihr euch mit Dracu und Co. in neue Abenteuer stürzen?

Quelle: XboxViewTV via YouTube