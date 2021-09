Pokémon GO – Fashion Week steht vor der Tür!

Das Pudel-Pokémon Coiffwaff feiert auf den Fashion Week-Events sein Pokémon GO-Debüt — zusammen mit vielen seiner Formen! Von Dienstag, den 21. September 2021 um 10 Uhr bis Dienstag, den 28. September 2021 um 20 Uhr (Ortszeit.) Haltet Ausschau nach einer Auswahl an stilvoll angezogenen Pokémon in der Wildnis und in Raid-Kämpfen, sowie neuen Avatar-Gegenständen im Shop. Zur Feier des Events bietet der Shop einen einzigartigen Sale auf ausgewählte Avatar-Gegenstände an!

Coiffwaff feiert sein Pokémon GO-Debüt! Einige seiner verschiedenen Formen werden in bestimmten Regionen der Welt verfügbar sein. Am Ende des Blogbeitrags wird die Formwandel-Mechanik näher beschrieben.

Zottelform: Weltweit in der Wildnis Damenschnitt: Weltweit als Formwandel Kavalierschnitt: Weltweit als Formwandel Fräuleinschnitt: In Amerika als Formwandel Diamantenschnitt: In Europa, Afrika und im Nahen Osten als Formwandel Sternchenschnitt: In Asien-Pazifik als Formwandel Königinnenschnitt: In Frankreich als Formwandel Kabuki-Schnitt: In Japan als Formwandel Herrscherschnitt: In Ägypten als Formwandel Herzchenschnitt: Bleibt gespannt

Besonderheiten und Boni Freut euch auf Pokémon wie Smettbo, Sniebel und Elezeba, die zum ersten Mal modische Kostüme tragen! Kostümierte Pokémon wie Kussilla, Kirlia, Sheinux und Glibunkel, die bereits beim letztjährgen Fashion Week-Event ihren Auftritt hatten, werden auch diesmal wieder dabei sein! Der nächste Teil der Spezialforschung zur Jahreszeit des Schabernacks, Missverstandener Schabernack, wird freigeschaltet. Helft Prof. Willow dabei, den Formwandel bei Pokémon wie Coiffwaff und anderen, die euch vielleicht überraschen werden, zu erforschen! Vervollständigt die Spezialforschung, um eine Begegnung mit Meloetta und seinem wunderschönen Gesang zu verdienen. Wenn ihr beim Pokémon GO Fest 2021 dabei wart, erhaltet ihr für den Abschluss dieser neuen Spezialforschung stattdessen Meloetta-Bonbons. Modebewusste Trainer mit noch modebewussteren Pokémon werden durchgängig während des Events bei PokéStops auftauchen. Fordert diese Trainer heraus und verdient Belohnungen! Schließt die Befristete Forschung ab, um eine Chance zu ergattern, modischen Event-Pokémon zu begegnen! Ihr könnt euch auch eine exklusive Coiffwaff-Perücke als Belohnung verdienen. Eine gute Nachricht für Trainer, die die Forschung nicht während des Events abschließen konnten: Die Coiffwaff-Perücke wird nach dem Event ab Mittwoch, den 29. September 2021 um 22:00 Uhr MESZ (13 Uhr PDT) im Shop erhältlich sein. Ab Montag, den 20. September 2021 um 22:00 Uhr MESZ (13 Uhr PDT), werden Avatar-Gegenstände zur Fashion Week wie Hoopa-Armreife im Shop erhältlich sein! Bestimmte Avatar-Gegenstände werden nur für kurze Zeit im Sale sein! Also werft einen Blick in unseren Shop und findet das passende modische Outfit zum Schnäppchenpreis.



neue Formwandel-Mechanik

Außer Coiffwaff werden auch andere kostümierte Pokémon wie Kirlia, Elezeba und Glibunkel in der Wildnis auftauchen. Wenn ihr Glück habt, trefft ihr sogar auf ein kostümiertes Smettbo!

Kostümierte Pokémon wie Sniebel und Sheinux werden bei Raid-Kämpfen der Stufe 1 auftauchen.

Kostümierte Pokémon wie Smettbo und Kirlia werden bei Raid-Kämpfen der Stufe 3 auftauchen.

Die in Raid-Kämpfen der Stufe 5 und Mega-Raids auftauchenden Pokémon werden nicht von den zuvor angekündigten abweichen.

Die folgenden Pokémon schlüpfen aus 7-km-Eiern: Alola-Mauzi, Galar-Mauzi, sowie Kussilla und Sheinux in modischen Kostümen.

Mit ein wenig Glück begegnet ihr vielleicht sogar Schillernden Smettbo, Sniebel, Kussilla, Kirlia, Sheinux, Glibunkel oder Elezeba — und alle in modischen Kostümen! Ihr könntet auch nach der Fashion Week noch Schillernden Elezeba ohne Kostümen begegnen. Elezeba werden dennoch nicht oft in der Wildnis vorkommen.



Mit dem Debüt von Coiffwaff in Pokémon GO werden auch neue Features freigeschaltet, die es euch ermöglichen, die Formen bestimmter Pokémon zu verändern. Befolgt diese Schritte, um den Schnitt von Coiffwaff zu verändern!

Coiffwaff erscheint zuerst in Zottelform. Wählt Coiffwaff in eurer Pokémon-Box aus und tippt auf Form ändern, um die Schnittauswahl zu sehen. Wählt nun euren Schnitt. Den Schnitt eures Coiffwaff zu ändern wird 25 Coiffwaff-Bonbons und 10.000 Sternenstaub kosten.

