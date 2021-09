Marvel’s Wolverine – Trailer Analyse verrät ein paar Details

Kurz nach der Enthüllung von Insomniac Games Marvel’s Wolverine im gestrigen Playstation Showcase, habe ich mir den Trailer mal genauer angeschaut. Als Fan von Logan, sind mir ein paar nette Details aufgefallen die uns vielleicht ein paar zusätzliche Details enthüllen.

Versteckte Details im Marvel’s Wolverine Trailer

Unter den X-Men ist Logan schon immer mein Favorit gewesen. Und nach der gestrigen Enthüllung des Titels habe ich mir den Trailer dutzende Male angeschaut. Obwohl der Teaser extrem kurz ist und wir James “Logan” Howlett, aka Wolverine kaum sehen, gibt es doch ein paar nette Details die mir aufgefallen sind.

Diese Hinweise könnten uns vielleicht verraten, was uns in dem fertigen Titel erwartet. Der erste Hinweis findet sich in der Anzeige der Registrierkasse, die den Betrag 19,79 $ zeigt. 1979 ist dabei nämlich das Jahr des ersten Auftritts von Logan in einem Comic.

Das ist auch exakt wo der zweite Hinweis ins Spiel kommt, denn das Nummernschild HLK 181 verweist auf exakt diesen ersten Comic. Hulk Ausgabe 181 ist heute ein Sammlerstück, da es der erste Auftritt für Logan war. In dieser Ausgabe attackiert er den Hulk und bekämpft dann das Monster Wendigo.

Unter Umständen könnten wir also hier ein Hinweis haben, dass Logan in irgendeiner Form auf den grünen Avenger trifft.

Die X-Men machen Pause

Die letzten beiden Details könnten auf die mögliche Zeit in Logans Leben hindeuten. Ein grünes Plakat trägt den Namen Madripoor und die Tafel daneben erwähnt die Princess Bar. In Logans Leben gab es eine Periode in der die X-Men auf Eis lagen und er eine Zuflucht brauchte. Uns so führte ihn sein Weg in das gesetzlose Madripoor, wo er kurzzeitig sogar Mitbesitzer der Princess Bar war.

Zuletzt wurde Madripoor in einer Episode von Falcon and the Winter Soldier erwähnt. Die Insel und die Princess Bar sind in Comics immer wieder aufgetaucht und Szenarien wie aus dem Teaser sind fast an der Tagesordnung. Wie viel diese Hinweise letztlich tatsächlich mit der Handlung zu tun haben, werden wir wohl nicht so schnell erfahren.

Aber immerhin kann man jetzt künftig auf mehr Details achten.

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Titelbild: © Sony Interactive Entertainment