God of War – Nächstes Spiel soll rund 40 Stunden Spielzeit bieten

Sony Santa Monica will auch mit dem nächsten God of War ein umfangreiches Abenteuer erschaffen, das dem Erstling in Sachen Spielzeit in nichts nachsteht. Dazu hat das Studio offenbar bereits jetzt grobe Vorstellungen.

Um die 40 Stunden Spielzeit?

In einem jüngst veröffentlichten Video geht “God of War”-Schöpfer David Jaffe überraschend auf einige neue Details zum kommenden God of War Sequel ein. Der einstige Game Director arbeitet zwar nicht mehr aktiv bei Sony, habe aber noch immer nennenswerte Kontakte, die ihn mit der ein oder anderen spannenden Information versorgen. So habe er kürzlich erfahren, dass Sony das nächste God of War nocheinmal größer aufziehen wolle, als das 2018er Reboot. Ihm zufolge ziele man auf eine Spielzeit von satten 40 Stunden ab. Ob dies lediglich die Storykampgane umfasst oder aber sämtliche Inhalte inklusive Nebenquest, könne er nicht sagen.

In jedem Falle seien die Informationen zunächst mit Vorsicht zu genießen, da sich im Laufe der Entwicklungen natürlich auch immer noch Änderungen ergeben können. Zudem betonte Jaffe nochmals nachdrücklich, dass auch ihm nichts ferner liege als absichtlich Leaks zu veröffentlichen oder relevante Ankündigungen vorwegzunehmen.

Schon das letzte God of War fiel mit rund 20 Spielstunden recht umfangreich aus. Wollte man das komplette Spiel mitsamt aller Nebenquests abgrasen, so investierte man auch gut und gerne 50 Stunden.

God of War wurde bis dato noch nicht mit einem finalen Releasetermin versehen. Neuigkeiten könnte es aber schon im Rahmen der nächsten State of Play am kommenden Donnerstag geben.

Quelle: David Jaffe via YouTube