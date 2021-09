Shang-Chi – Das MCU wieder auf Erfolgsspur?

Mit Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings feiern Marvel und Disney ihren 25. Spielfilm in ihrem filmischen Universum. Anders als noch Black Widow zuvor kann man den Superheldenstreifen diesmal nur im Kino schauen und nicht daheim auf den Endgeräten. Dementsprechend wagen sich Experten heraus und trauen Shang-Chi einen Box-Office Erfolg zu.

Shang-Chi kommt zum amerikanischen Feiertagswochenende ins Kino

Der erste Montag im September bedeutet für die Amerikaner ein langes Wochenende. Zeit, die nicht wirklich dafür genutzt wird, um in die Kinos zu gehen. Dennoch gehen viele davon aus, der neue Marvel Blockbuster Shang-Chi, welcher am Donnerstag bereits in Deutschland und am erst Freitag in den USA erschien, einen neuen Rekord aufstellt, was Kinobesuche zum Labor Day angeht. An seinem ersten Tag spielte der Film fast 30 Millionen Dollar ein und war in über 4300 Kinos zu sehen. Für das gesamte Wochenende spekulieren Industriekenner, dass in etwa noch 40 weitere Millionen Dollar folgen werden, was knapp unter Black Widows Einspielergebnis liegt.

Andere Strategie als noch bei Black Widow

Dieses Mal hatten sich die Verantwortlichen bei Marvel entschieden Shang-Chi nicht auf Disney+ im Hybridmodell zu veröffentlichen. Der Gedanke dahinter ist wohl die Verhinderung der großen Kinogangrückgänge nach der ersten Woche, für Filme die parallel gestreamt werden können. Ob diese Entscheidung dem entgegenwirkt, bleibt abzuwarten. Dennoch konnten positive Beispiele wie Free Guy und Candyman genau das erreichen. Sie sind mittlerweile richtige Verkaufsschlager auch nach ihrem Startwochenende. Mit Shang-Chi hat Marvel seinen ersten Film mit einem stark asiatisch geprägten Darsteller und Darstellerinnen Ensemble unter die Leute gebracht. Die Hauptrollen übernahmen Simu Liu, als Protagonist, Michelle Yeoh, Tony Leung, Benedict Wong und Awkwafina.

