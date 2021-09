Playstation Plus – Die Spiele für September 2021

Erst vor wenigen Tagen hatten wir über die Gerücht um die Playstation Plus Titel für den September 2021 berichtet. Heute kam die Bestätigung, dass die geleakten Titel tatsächlich die Spiele für den kommenden Monat sein werden.

Playstation Plus bringt euch diese Titel

Eine französische Seite hatte letzte Woche wieder vorab eine Liste an Spielen enthüllt, die nächste Woche als PS Plus September 2021 Angebot erscheinen sollen. Natürlich kann man solchen Leaks nicht immer blind vertrauen, doch die Seite Deadlabs lag schon in der Vergangenheit richtig.

Heute kam auch die Bestätigung der geleakten Titel und so dürft ihr euch mit Freunden in der Küche von Overcooked! All You Can Eat fetzen. Und in Predator: Hunting Grounds werdet ihr zum außerirdischen Jäger oder zum Gejagten mit dem ikonischen Alien Hunter.

Abschließend könnt ihr dann noch eure Stealth Fähigkeiten in Hitman 2 unter Beweis stellen. Damit bekommen hauptsächlich Multiplayer und Party Game Fans einen guten Monat geliefert. Bis zum kommenden Dienstag bleibt euch zudem noch die aktuellen Spiele zu eurer Sammlung hinzuzufügen.

In Zukunft sollten wir ein Auge auf die Deadlabs Seite haben, wenn es um künftige PS Plus Ankündigungen geht.

Take aim with Hitman 2 and Predator: Hunting Grounds for PS4, or chop your way to the top with Overcooked! All You Can Eat for PS5, your PlayStation Plus games for September: https://t.co/7ScPJtfDuS pic.twitter.com/DgCeIoY5el — PlayStation Europe (@PlayStationEU) September 1, 2021





