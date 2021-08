You – Stalker Drama kehrt für eine dritte Staffel zurück

Das Drama rund um Joe Goldberg und Love Quinn startet in ein neues Kapitel. Die nun mehr dritte Staffel von You – Du wirst mich lieben erscheint wieder auf Netflix. Allzu lange müssen sich die treuen Fans nicht mehr gedulden, denn erscheinen soll die nächste Staffel am 15. Oktober 2021.

Neue You Staffel geht eigenen Weg

You ist eine Adaption der Erfolgsromane von Caroline Kepnes. Da sie aber ihr drittes Buch erst im April fertigstellte und die Serienverantwortlichen zu der Zeit schon ihre Handlung geplant hatten, wird die dritte Staffel anfangen von den Büchern abzuweichen. Aber bekannte Gesichter werden uns auf den Bildschirmen wieder mitbegleiten. Penn Badgley wird seine Rolle als Joe Goldberg wiederaufnehmen, genauso wie Victoria Pedretti und viele weitere mehr. Gina Girolamo, Leslie Morgenstein, Sarah Schechter und Michael Foley arbeiten Seite an Seite mit Greg Berlanti and Sera Gamble, welche man aus anderen bekannten Fernsehproduktionen kennt wie aus Serien des Arrowverse und Supernatural.

Alte Verhaltensmuster wird man schwierig los

Die zweite Staffel endete damit, dass Joe und Love in ein neues Heim einzogen und auf die Geburt ihres Kindes warteten. Doch sah man in den letzten Szenen wie Joe sich schon wieder ein neues Ziel vornahm. Diesmal seine Nachbarin. In der neuen Staffel sind Joe und Love verheiratet und ziehen ihr Neugeborenes in Nordkalifornien groß. Es bahnen sich schnell neue Probleme an, da Joe nicht mit der Impulsivität von Love umzugehen weiß und er selbst immer mehr Interesse an seiner neuen Nachbarin entwickelt. Dieses Interesse steigert sich weiter, als Joe klar wird wie gefangen er sich in seiner Ehe fühlt und wie gut Love ihn kennt und versteht.

Falls euch diese kleine Einstimmung zum Psychothriller gefallen hat, lasst euch die neuen Folgen nicht entgehen. Denn wenn die Serie eins bewiesen hat, dann das man nie genau wissen kann, wie sich das Drama am Ende auflöst.

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Variety

Titelbild: © Netflix