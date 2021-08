Destiny 2 – Das ist die Zukunft für Bungies Shooter

Gestern fand der Stream zur nächsten Destiny 2 Expansion “Hexenkönigin” statt, die Anfang nächsten Jahres erscheinen soll. Die offizielle Enthüllung kam dabei mit jeder Menge Informationen zu zukünftigen Inhalten und der Zukunft der gesamten IP. Ich habe für euch alle Informationen einmal zusammengefasst.

Das erwartet euch in der nächsten Erweiterung

Gestern haben wir einen ersten Blick auf die kommende Erweiterung “Hexenkönigin” für Destiny 2 bekommen. In dieser werden wir es mit der älteren Schwester des Taken King Oryx aufnehmen müssen. Savathun hat es mit ihrer Listigkeit geschafft, sich von den Fesseln ihres Wurmgottes zu entledigen und die Macht des Lichts zu nutzen. Die Macht die uns Guardians unsere parakausalen Fähigkeiten verleiht. Savathun nutzt das Licht aber nicht nur für sich selbst sondern hat ihre eigenen Geister erschaffen, die jetzt ihre Hive wiederbeleben und Hive Guardians erschaffen. Wir müssen dabei Savathuns Thronwelt betreten in der ihre Regeln gelten und müssen uns den dunklen Guardians stellen. Neu in der nächsten Erweiterung ist die Einführung von Crafting für Waffen. Die erste Waffe die wir selbst erstellen ist zugleich eine neue Waffengattung, das Glaive. Das Glaive ist eine Melee Stabwaffe mit einer Klinge und der Möglichkeit auch ein Projektil abzufeuern. Die neue Waffe ist die erste Meleewaffe die vollständig in First Person Ansicht funktioniert.

Später sollen aber auch andere Waffen auf das neue Crafting System umgebaut werden und dann mehr Anpassbarkeit als je zuvor ermöglichen. Wie schon die Stasis Klasse, sollen auch die Lichtklassen eine Überarbeitung erhalten und dann auch das Fragmentsystem nutzen. Zum Start der neuen Expansion werden alle Void Klassen auf das neue System umgestellt, die Solar und Arc Klassen sollen folgen. Einen neuen Raid wird es ebenfalls geben, der dieses Mal im Inneren eines verlorenen Pyramidenschiffs stattfinden soll. Darüber hinaus wird es natürlich auch in dieser Saison wieder eine Aktivität mit Matchmaking für sechs Spieler geben, die in der Thronwelt von Savathun abgehalten wird.

Erscheinen wird die neue Erweiterung am 22. Februar 2022 und wird wieder 4 Saisons enthalten. Ein Jahr später folgt dann die Erweiterung Lightfall und auch die letzte Erweiterung der Licht und Dunkelheit Saga wurde angekündigt. Nach Lightfall wird “The Final Shape” die Saga abschließen, doch wird das keinesfalls das Ende für Destiny 2. Vielmehr geht es dann in ein neues Kapitel.

Drei Editionen stehen zur Auswahl

Natürlich sind auch die Vorbestellungen für die neue Expansion gleichzeitig zum Stream an den Start gegangen. Hierbei stehen euch drei unterschiedliche Versionen zur Auswahl die alle unterschiedliche Inhalte bieten. Neben den digitalen Versionen gibt es zudem auch noch eine physische Collectors Edition diese ist allerdings schon wieder vollkommen ausverkauft. Hier eine Übersicht über die digitalen Inhalte.

Standard Version:

Hexenkönigin Erweiterung

Abzeichen

Exotische Thronwelt Geisthülle

Preis 39,99 €

Deluxe Version:

Hexenkönigin Erweiterung

Abzeichen

Exotische Thronwelt Geisthülle

Season Pässe für Saison 16 – 19

Zugang zu 2 Dungeons

exotisches SMG mit Katalysator und Ornament

Exotischer Sparrow

Preis 79,99 €

Deluxe Version + 30 Jahre Bungie Paket

Hexenkönigin Erweiterung

Abzeichen

Exotische Thronwelt Geisthülle

Season Pässe für Saison 16 – 19

Zugang zu 2 Dungeons

exotisches SMG mit Katalysator und Ornament

Exotischer Sparrow

Ein neuer Dungeon in der Cosmodrome Loot Cave aus Destiny 1

Raketenwerfer Gjallarhorn

neue Waffen und Rüstungen

Preis 99,99 €

Event zum 30. Bungie Jubiläum

Zur Feier des 30. jährigen Jubiläums von Bungie, wird es im Dezember einen Ingame Event geben. Dabei werden auch Free to Play Spieler ohne die Hexenkönigin Erweiterung an dem Event teilnehmen, der einen Sechsspieler Modus bieten wird. Wer noch mehr will kann sich das 30 Jahre Bungie Paket vorbestellen. Für 24,99 € bekommt ihr Zugang zu einem exklusiven Dungeon der in der berüchtigten Loot Cave aus Destiny 1 startet. In diesem Dungeon könnt ihr euch exklusive Rüstung im Design der Waffe Dorn verdienen. Zudem kommt in diesem Paket auch der legendäre Raketenwerfer Gjallarhorn zurück. Starten wird der Event wohl am 7. Dezember 2021.

Destiny 2: Beyond Light Deluxe | Xbox - Download Code Optimiert für Xbox Series X: Destiny 2 Beyond Light beinhaltet Smart Delivery und unterstützt 4K Ultra HD mit 60 Frames pro Sekunde.

Die Grenze Europas birgt viele verlorene Geheimnisse aus der Vergangenheit, einschließlich der dunklen Macht der Stasis.

Sie müssen mit dem mysteriösen Exo-Fremden zusammenarbeiten, um diese neue Kraft zu nutzen, bevor Eramis, die Kell der Dunkelheit, sie ihren gefallenen Streitkräften verleiht.

Erweitern Sie Ihr Arsenal, meistern Sie Stasis und gehen Sie über das Licht hinaus.

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Bungie

Bilder: © Bungie