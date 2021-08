Quake Enhanced – Limitierte Sammler-Edition angekündigt

Nachdem Bethesda Quake Enhanced in der vergangenen Woche überraschend auf digitalem Weg veröffentlicht hat, soll nun auch eine physische Edition nachfolgen. Aber Obacht: Die Retail-Fasshng ist streng limitiert!

Nur für PlayStation und Switch

Nach seinem Shadow Drop am verganenen Donnerstag soll die Neuauflage von Quake auch eine physische Sammler-Edition von Limited Run Games spendiert bekommen. Wie Bethesda unlängst verriet, soll diese physische Fassung allerdings lediglich für PlayStation 4 sowie Nintendo Switch erscheinen. Angedacht sind zudem je drei verschiedene Versionen, die allesamt in limitierter Stückzahl zur Verfügung stehen. Schnell sein, lohnt sich also einmal mehr!

Während die Standard Edition schon für 29,99 US-Dollar zu haben sein wird, schlägt die Deluxe Edition mit satten 79,99 Dollar zu Buche. Dafür erhalten KauferInnen aber auch abseits vom Spiel eine schicke Retro-Box mit doppelseitigem Poster, Schlüsselanhänger mit Quake-Logo aus Metall, Steelbook und eine metallische Münze.

Das große Highlight für alle Hardcore-Fans ist natürlich die Ultimate-Edition. Neben den Inhalten der Deluxe Edition können sich SpielerInnen über eine motorisierte, rotierende Quake Quad Damage Replika-Statue, eine Emaille-Anstecknadel, eine drei Zoll große Shambler-Figur aus Metall, einen Ring of Shadows, ein Quake-Logo-T-Shirt und ein nummeriertes Echtheitszertifikat freuen. So viel Exklusivität hat selbstverständlich auch seinen Preis und so müsst ihr für die Box mit 179,99 Dollar besonders tief in die Tasche greifen.

Die Vorbestellungen für die physischen Fassungen starten am kommenden 27. August. Die digitale Version des Remasters ist weiterhin mit gerade einmal 10 Euro bepreist.

We're loading up physical Quake pre-orders on Aug 27th! Choose from the Standard, Deluxe, and Ultimate Editions on PlayStation 4 and Nintendo Switch via https://t.co/uFFLbeCnQB! pic.twitter.com/jVnAUjmlVQ — Limited Run Games (@LimitedRunGames) August 19, 2021

Quelle: Bethesda