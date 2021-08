Dune – Fans können sich auf eine Trilogie freuen

Star Regisseur Denis Villeneuve adaptiert für Warner Bros. und Legendary den Science-Fiction Epos “Dune” des Autors Frank Herbert. Jüngere Bekanntheit erlangte Villeneuve durch Filme wie “Sicario”, “Arrival” und dem Blade Runner Nachfolger. Während eines Interviews im kanadischen Radio gab er nun seine Pläne rund um “Dune” Preis.

Die Neuverfilmung von Dune verspricht wie immer Großes

Die Romanreihe Dune gilt fast schon als verflucht in der Filmindustrie. Immer wieder tauchten Gerüchte auf, dass jemand Neues eine Adaption plant. Es wurden auch viele Versuche gestartet und ein Spielfilm ist dann in den 80er Jahren tatsächlich produziert worden. Jedoch enttäuschte die damalige Verfilmung. Aber nun mit Denis Villeneuve und vielen ausgezeichneten Schauspielern und Schauspielerinnen wie Timothée Chalamet, Josh Brolin, Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Fergusen und vielen mehr, stehen alle Zeichen auf ein spektakuläres Filmerlebnis. Und nicht nur das. Villeneuve plant auch schon für die Zukunft. Es stand für ihn von Anfang an fest den ersten Teil der Trillogie auf zwei Filme aufzuteilen und das zweite Buch dann als Grundlage für einen dritten Film zu nehmen. Zwar hat Warner noch keine Erlaubnis erteilt für ein Folgeprojekt, die Filmschaffen sind aber guter Dinge und arbeiten an Ideen.

Ein Film für echte Science-Fiction Liebhaber und die die es mal werden wollen

Der Gedanke einer Trillogie liegt nicht fern. Selbst das Erste Buch in der Romanreihe ist mit einer Vielzahlt von Details und Erzählungen gespickt, die man womöglich nie nur in einen Film packen könnte. In einem Universum in einer unbestimmten Zukunft lebt die Menschheit auf vielen verschiedenen Planeten innerhalb eines Imperiums. Nur durch sogenannte Navigatoren, können die Menschen durch das Weltall reisen. Denkende Maschinen, beispielweise Roboter und Computer, gibt es keine. Die wurden nach einem großen Krieg alle zerstört. An ihre Stelle treten Menschen wie die Navigatoren, die durch das “Spice” hellseherische Fähigkeiten erlangen und zu mathematischen Höchstleistungen fähig sind. Der erste Film hat den Wüstenplaneten “Arrakis” als Handlungsort, wo das “Spice” abgebaut wird. Durch die Wichtigkeit Arrakis für das gesamte Imperium entsteht ein Machtkampf zwischen den Fürstenhäusern auf dem Planeten.

Dune erreicht uns am 22. Oktober 2021 und wird zeitgleich zum Kinoauftakt auch auf HBO Max zu sehen sein.

Quelle: IndieWire

Titelbild: © WarnerMedia