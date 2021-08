ExeKiller – Cyberpunk 2.0 mit Westernvibes

Eine dystopische Cyberpunk-Welt, in der die Regierung versagte und Konzerne die Macht an sich reißen konnten. Als Kopfgeldjäger versucht ihr in dieser neuen Welt zu überleben. Eure Entscheidungen haben einen großen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte. Das alles kommt euch bekannt vor? Zurecht! Doch trotz der vielen Parallelen, die das Debut-Projekt des polnischen Studios Paradark zu Cyberpunk 2077 aufweist, besitzt es seinen ganz eigenen Charme. ExeKiller entführt euch in ein Retro-futuristisches New York mit jeder Menge Westernvibes, die Clint Eastwood stolz machen würden.

Jagt als ExeKiller Gesetzlose in einer dystopischen Westernwelt

Nachdem eine Feuerkatastrophe vor 20 Jahren einen Großteil der Welt in Brand setzte, wurde die Erde von Massensterben und Zerstörung überrollt. Nur 30 Prozent der Menschheit überlebten an den wenigen Flecken der Erde, die noch bewohnbar sind. Nachdem die Regierungen versagten und Konzerne die Macht ergriffen versinkt das, was von der Welt noch übrig ist, in Anarchie und Chaos. Als futuristischer Kopfgeldjäger macht ihr euch auf die Jagt nach Gesetzlosen, um diese zu töten oder vor Gericht zu bringen. Die Wahl liegt hier ganz bei euch. Doch bedenkt, dass die Entscheidungen, die ihr trefft, Konsequenzen haben! Denn eure Handlungen beeinflussen nicht nur den Verlauf der Geschichte. Sie wirken sich auch auf die Möglichkeiten aus, die ihr habt um die verschiedenen Situationen zu meistern. Dadurch gleicht kein Spieldurchlauf dem anderen, wodurch das Spiel einen immensen Wiederspielwert bietet.

Die große offene Welt von ExeKiller lädt mit ihren faszinierenden Landschaften zum Erkunden ein. Doch Vorsicht ist geboten, denn die Welt ist ebenso tödlich, wie sie schön ist. Auf eurer Reise durch die verschiedenen Regionen, von Wüsten und Schluchten, über tödliche Autobahnen, bis hin zu radioaktiven Feldern sorgt nicht nur der dynamische Tag-Nacht-Zyklus für Herausforderungen. Auch das dynamische Wettersystem ist nicht zu unterschätzen. Denn radioaktive Sonnenstürme sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Angebot CYBERPUNK 2077 - DAY 1 Edition - (kostenloses Upgrade auf PS5) - [PlayStation 4] NIGHT CITY VERÄNDERT ALLES!

Steige als Cyberpunk, einem Großstadt-Söldner ausgestattet mit kybernetischen Verbesserungen, in den Straßen von Night City zur Legende auf.

Betritt die riesige offene Welt von Night City, einem Ort, der in Sachen Grafik, Komplexität und Spieltiefe neue Standards setzt.

Übernimm den riskantesten Job deines Lebens und begib dich auf die Jagd nach dem Schlüssel zur Unsterblichkeit.

Dieses Produkt ist auch auf PS5 spielbar

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Paradark Studio