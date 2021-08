The Simpsons: Hit & Run – Fan arbeitet an einem Remake

Erst kürzlich berichteten wir von einer offiziellen Stellungnahme zu einem Remake von The Simpsons: Hit & Run. Nun aber arbeitet tatsächlich ein Fan an einem Remake auf Basis der Unreal Engine. Dabei hat er in einem Video den Entstehungsprozess präsentiert und sogar eine erste Demo veröffentlicht.

So könnte eine Neuauflage zu The Simpsons: Hit & Run aussehen

Der Entwickler Reubs hat es sich zur Aufgabe gemacht, das berühmte Simpsons Spiel neu aufzulegen. Mittels der Unreal Engine 5 werkelt er alleine an einem Remake des Titels. Dazu hat er viele Original-Daten aus der PC-Version importiert, um die exakte Map zu erhalten. Auch Tonspuren konnte er so übernehmen. Mittels AI konnte er auch originale Texturen optimieren, manche musste er gänzlich neu aufsetzen. In einem aktuellen Video erklärt er den gesamten Entstehungsprozess. Beachtlich: Er hat nur eine Woche gebraucht, um eine spielbare Demo zu entwickeln. Von einer fertigen Version ist er allerdings noch weit entfernt. Schließlich hat er gerade einmal die erste Mission fertig gestellt. Zudem fehlt es noch an zahlreichen NPC’s.

Die Demo, die er über Patreon veröffentlicht hat, wurde dort aber schon wieder entfernt. Das liegt an den den Verfügungs- und Urheberrechten. Wahrscheinlich würde ein Fan-Projekt gar keine Freigabe erhalten. Simpsons Produzent Matt Selman äußerte erst kürzlich seinen Wunsch, ein Remake zu diesem Spiel zu sehen. Er äußerte aber auch hier Bedenken, da viele Rechteinhaber involviert wären und dies ein großes Politikum darstellen würde. Ohnehin gibt es das damalige Entwicklerstudio, Radical Entertainment, schon seit vielen Jahren in der Form nicht mehr. Ob es also jemals zu einer Neuauflage, geschweige denn überhaupt einem neuen Videospiel kommt, ist also gänzlich ungewiss.

