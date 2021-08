Gewinnspiel – Wir verlosen 1x THE MARKSMAN – DER SCHARFSCHÜTZE

Titelbild: © 2021 LEONINE Studios / Releasetermin: 20. August 2021

Bei einer alltäglichen Patrouille trifft Rancher Jim Hanson (Liam Neeson) auf eine junge Frau und ihren Sohn. Rosa (Teresa Ruiz) und Miguel (Jacob Perez) sind auf der Flucht vor einem mexikanischen Kartell illegal in die USA eingereist. Während eines brutalen Angriffs wird Rosa von einem Kartellmitglied getötet, woraufhin der pensionierte US-Marine Hanson beschließt Miguel zu seiner Familie nach Chicago, in Sicherheit zu bringen.

In diesem am 20. August 2021 erscheinenden Action-Thriller erleben wir erneut einen kompromisslosen Liam Neeson in der Hauptrolle, dieses Mal unter der Regie von Robert Lorenz, einem langjährigen Second Unit Director bei Clint Eastwood.

Was genau gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen gemeinsam mit LEONINE Studios ein Exemplar des actionreichen THE MARKSMAN – DER SCHARFSCHÜTZE auf Blu-Ray für euch!

Was muss ich dafür tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Teilt uns in den Kommentaren mit, welches euer Lieblingsfilm mit Liam Neeson ist und warum ihr ihn so sehr mögt!

Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Glück!

Vielen Dank an LEONINE Studios für die Bereitstellung der Preise!