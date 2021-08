Gewinnspiel – Wir verlosen 2x 51 Worldwide Games

Wer einen gemütlichen Brettspielabend mit seinen Freunden verbringen will, muss eine Menge Geld ausgeben, wenn er breit aufgestellt sein will. Mit der Switch-Sammlung 51 Worldwide Games ist dieses Problem im Handumdrehen gelöst. Das Spiel bietet insgesamt 51 Spiele, darunter befinden sich Klassiker wie Domino, Viererreihe und Präsident. Sobald ein Spieler die Vollversion besitzt, können sich drei weitere Freunde dazugesellen. Außerdem könnt ihr euch vorab in einer Demo überzeugen.

Der Titel erschien zwar vor rund einem Jahr, doch mit insgesamt 51 Spielen solltet ihr auch jetzt noch gut beschäftigt sein. Neben einfachen Spielen wie Hasenjagd und Mankalla finden sich auch kompliziertere Vertreter wie Sternhalma und Ludo. Wer etwas mehr Action wünscht, der kann sich in Spielen wie Air-Hockey und Mini-Boxen die Zeit vertreiben. Für Spiele wie Panzerschlacht und Bowling braucht ihr eine ruhig Hand und ein gutes Auge.

© 2021 Nintendo / Releasetermin: 05. Juni 2020 für die Nintendo Switch

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Nintendo zwei physische Versionen vom zeitlosen 51 Worldwide Games für euch!

51 Worldwide Games [Nintendo Switch] Mithilfe der kostenlosen Software 51 Worldwide Games: Local Multiplayer Guest Edition können bis zu vier Konsolen im lokalen Modus miteinander verbunden werden, solange ein Spieler die Vollversion des Spiels besitzt. So können bis zu vier Spieler ausgewählte Spiele im lokalen Mehrspielermodus und im Mosaikmodus spielen! Die Software steht als kostenloser Download im Nintendo eShop für Nintendo Switch zur Verfügung.

Was muss ich dafür tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Bei unserem heutigen Gewinnspiel dreht sich alles um eure Top 3 liebsten Spiele! Schreibt uns in die Kommentare, welche eure Lieblinge sind und warum.

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die Bereitstellung der Preise!