GOG – Sichert euch diese vier Klassiker jetzt kostenlos

In unregelmäßigen Abständen dürfen sich Nutzer der Vertriebsplattform GOG über interessante Sales sowie Rabattaktionen für bekannte Videospiel-Klassiker freuen. Nun gab Betreiber CD Projekt RED unlängst bekannt, dass man derzeit vier digitale Fanlieblinge vollkommen kostenfrei zum Download anbietet.

So können sich PC-Spieler ab sofort über den kostenlosen Zugang zu Syndicate Plus und Syndicate Wars sowie Ultima Underworld 1 und 2 freuen. Der kostenfreie Download soll Spielern insgesamt noch bis zum 3. September 2021 um 19 Uhr zur Verfügung stehen. Danach können die Klassiker zum üblichen Preis von je 5,09 € erworben werden.

Als Anlass nennt das polnische Entwicklerstudio sowie Markeninhaber Electronic Arts im Übrigen die Rückkehr der Retro-Titel auf die digitale Vertriebsplattform. So wurden alle vier Rollenspiel-Klassiker erst vor kurzem von GOG entfernt. Der Grund hiervor lag angeblich bei Unstimmigkeiten mit Publisher EA selbst. Nun scheint es kurzfristig doch zu einer Einigung gekommen zu sein, sodass die Titel erneut digital vertrieben werden dürfen.

So ließ der amerikanische Konzern unlängst verlauten:

“It seems that twenty years on there’s still plenty of love for these titles so we’re pleased to confirm that effective immediately they’ll be available again on GOG, and we’ll be keeping them in the store for the foreseeable future. To celebrate this we’re offering these games as a free download for four weeks.”