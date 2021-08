Fiesta Online: Realm of the Gods – Umfangreiche Erweiterung ist ab sofort verfügbar

Lange haben wir darauf gewartet, jetzt ist sie endlich da! Mit Fiesta Online: Realm of the Gods erscheint die bisher umfangreichste Erweiterung des Online-Rollenspiels von Gamigo. Fans des mittlerweile 13 Jahre alten Rollenspiels bekommen auch nach so langer Zeit immer noch neuen Content. Wir verraten euch, was in der Erweiterung drin steckt und worauf ihr euch besonders freuen könnt!

In Fiesta Online: Realm of the Gods erwarten euch neue Dungeons, Waffen und mehr

Fans von Fiesta Online haben heute definitiv einen Grund zur Freude. In der Erweiterung Realm of the Gods können die Spieler ab sofort drei neue Areale betreten, die von den mächtigen Göttern Teva, Apoline und Cypian beherrscht werden. Diese Gebiete befinden sich außerhalb der magischen Welt von Isya und werden von Völkern bewohnt, deren Schicksal von den Heldentaten der Spieler abhängt.

In der Erweiterung erwarten euch über 100 neue Quests, die euren Charakter bis zu fünf neue Level aufsteigen und einen mächtigen Klassenskill erlenen lassen. Als hilfreich erweisen sich diese auch bei der Bewältigung des neu eingeführten, dynamischen Eventsystems. Hierbei wird die Welt vom Gott der Gier, Pagel, ins Chaos gestürzt, welcher Wellen der Korruption in alle Götterreiche entsendet.

Neben den neuen Welten, Quests und dem Eventsystem erhält Fiesta Online auch eine Vielzahl weiterer Inhalte, darunter neue Gegner, Geisterwesen sowie verschiedene neue Minibosse. Dazu kommen neue Dungeons sowie Mysterien in der Spielwelt. So verbirgt sich im Rotting Forrest eine spannende Herausforderung, die in dem epischsten Showdown endet, den Isya jemals erlebt hat. Zur Unterstützung hält die Erweiterung auch eine Vielzahl neuer Waffen und Rüstungssets bereit, während das Crafting um ein mächtiges Set erweitert wird.

Quelle: www.fiesta.gamigo.com