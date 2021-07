Babylon’s Fall – Termine für die Closed Beta bekannt

Mit Babylon’s Fall werkelt derzeit Bayonetta-Entwickler Platinum Games an einem neuen Live-Service-Game, welches für PC, PlayStation 4 sowie PlayStation 5 veröffentlicht werden soll. Während das actionreiche Koop-Gemetzel bislang noch kein festes Releasedatum erhalten hat, dürfen Spieler dennoch bereits in Kürze Hand an die PC-Portierung legen.

Erste Welle der Beta von Babylon’s Fall startet in Kürze

Demnach bestätigte Publisher Square Enix unlängst offiziell die Termine für die geschlossene Betaphase. Die Testreihe soll demnach in mehrere Wellen aufgeteilt werden. Insgesamt sind derzeit drei Betaphasen geplant, die sich auf die drei bestätigten Systeme PC, PlayStation 4 sowie PS5 verteilen. Der Startschuss fällt für PC-Spieler bereits in Kürze. So können japanische Fans ab dem 29. Juli – und damit noch diese Woche – Hand an den Multiplayer-Titel legen. In Nordamerika dürfen Spieler dann ab dem 05. August auf die Testphase zurückgreifen. Interessierte in den hiesigen Gefilden erhalten am 12. August Zugriff auf den Live-Service-Titel, wenn die Beta dann auch auf Europa ausgerollt wird. Die zweite Welle des Test soll dann ebenfalls PlayStation 4-Spielern die Möglichkeit bieten den Titel auszuprobieren. Mit der dritten Phase dürfen dann auch PlayStation 5-Besitzer auf Babylon’s Fall zurückgreifen. Wann genau die zwei Wellen für die Konsolenportierungen freigeschaltet werden, wurde bislang noch nicht näher terminiert. Vorerst gelangen also nur PC-Spieler in den Genuss des Action-Spiels.

Man betonte zudem, dass es sich bei der ersten um einen technischen Stresstests handeln wird bei dem Platinum Games sich auf die Performance der unterschiedlichen Spielsystem fokussierte möchte. Ziel von Welle 1 ist für das japanischen Studios klar die Qualitätsverbesserung sowie die Beseitigung von möglichen Freezes und Crashes. Der Test von differenten Spielelementen soll dann auf die anderen Testphasen verlagert werden.

Eine Abmeldung zur Closed Beta ist beriet auf der offiziellen Webseite möglich.

Quelle: VG247