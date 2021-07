Assassin’s Creed Valhalla – Termin der nächsten Story-Erweiterung geleakt

Mit Die Belagerung von Paris bekommt das Action-Rollenspiel Assassin’s Creed Valhalla schon seine zweite große Story-Erweiterung spendiert. Einigen Gerüchten zufolge dürfte der offizielle Release auch nicht mehr in allzu weiter Ferne liegen.

Bereits kurz nach seiner Veröffentlichung im November letzten Jahres wurde Assassin’s Creed Valhalla mit zahlreichen Updates und inhaltlichen Erweiterungen versorgt, die die Spieler bei der Stange halten sollten. Unter dem Titel Die Belagerung von Paris wurde vor einiger Zeit zudem der zweite große Kampganen-DLC angekündigt, der offenbar schon alsbald verfügbar sein dürfte. Wie nun nämlich ein Screenshot aus dem italienischen Windows-Store verrät, soll die Erweiterung bereits am 5. August 2021 in den entsprechenden Shops zum Download bereit stehen.

Der Hinweis ist auf der offiziellen Webseite mittlerweile zwar nicht mehr zu finden, ein Screenshot hält den Fund aber weiterhin für alle Interessierten fest. Eine offizielle Ankündigung von Seiten Ubsioft steht aktuell noch aus. Sollte sich der Leak allerdings bewahrheiten, ist davon auszugehen, dass das Unternehmen noch in dieser Woche weitere Informationen zum Release bekannt gibt.

In Die Belagerung von Paris verschlägt es Eivor und den Rabenclan zur Festungsstadt Paris sowie zur Seine. Dort gilt es für sie Allianzen zu schmieden, den Clan zu beschützen und das eigene Herrschaftsgebiet auszubauen. Bereits am morgigen Dienstag soll zudem ein frischer Patch für das Actionspiel erscheinen, der unter anderem eine Levelskalierung integriert.

⚠️ UPDATE: the message was removed after few minutes from the Xbox Page. At this point it's highly possible that the date was only a placeholder.

— CriptAssassINI (@CriptAssassini) July 22, 2021