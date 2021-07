Xbox Game Pass – Das sind die Neuzugänge im Juli 2021

Im regelmäßigen Rhythmus erweitert Microsoft das Portfolio des eigenen Abo-Services Xbox Game Pass. So dürfen sich Abonnenten jeden Monats aufs neue über weitere Blockbuster und Spieleperlen freuen. Nun gab der Redmonder Konzern passend zum Start der zweiten Monatshälfte ebenfalls einige Neuzugänge sowie Abgänge im Game Pass bekannt.

Welche Spiele werden im Xbox Game Pass im Juli 2021 hinzugefügt?

Insgesamt werden dem bestehend Line-up in den kommenden Tagen 12 Spieleperlen hinzugefügt. Den Anfang macht der hochgelobte Indie-Titel Cris Tales, der pünklich zum Release ebenfalls Game Pass-Besitzern auf dem PC, der Konsole sowie via Cloud zur Verfügung steht. Zudem gesellt sich ab sofort auch Battlefield 5, welches nun via Cloud auf mobile Endgeräte gestreut werden kann. Mit dem 27. Juli können Spieler dann ebenfalls auf ihren Redmonder Heimkonsolen auf den Microsoft Flight Simulator zurückgreifen.

Alle bestätigten Neuzugänge in der zweiten Juli-Hälfte findet ihr im Folgenden aufgelistet:

ab sofort – Battlefield 5 (Cloud) EA Play

ab sofort – Cris Tales (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

22. Juli – Atomicrops (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

22. Juli – Raji: An Ancient Epic (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

22. Juli – Last Stop (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

26. Juli – Blinx: The Time Sweeper (Cloud und Konsole)

26. Juli – Crimson Skies: High Road to Revenge (Cloud und Konsole)

27. Juli – Microsoft Flight Simulator (Series X|S)

29. Juli – Lethal League Blaze (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

29. Juli – Omno (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

29. Juli – Project Wingman (PC) ID@Xbox

29. Juli – The Ascent (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

Neben einigen Spielen, die das kostenpflichtige Angebot erweitern, müssen ebenfalls einige Titel den Game Pass verlassen. So stehen mit Ende des Monats sowohl das Action-Rollenspiel It Lurks Below, der Puzzles The Touryst sowie das Roguelike Undermine nicht mehr über den Abo-Service zur Verfügung.

Quelle: Xbox Game Pass