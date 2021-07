Tom Clancy – Neues Spiel wird heute angekündigt

Ubsioft wird noch am heutigen Montag ein brandneues Spiel im Tom-Clancy-Universum ankündigen. Handelt es sich dabei womöglich um das bereits geleakte Projekt BattleCat?

Wie Ubisoft gestern überraschend via Twitter bestätigte, wird man am Abend des 19. Juli eine ganz besondere Spieleankündigung vornehmen. Das Projekt läuft demnach unter dem Label Tom Clancy und soll sich um eine gänzlich neue IP drehen.

Die Vorstellung des neuen Spiels ist indes für 11AM PT / 8PM CEST bzw. grob 20 Uhr deutscher Zeit angedacht. Die Kollegen von IGN konnten sich das Projekt bereits im Vorfeld detailiert anschauen und posteten auf Twitter ebenfalls einen 25-sekündigen Gameplay-Teaser, der kompetitive Action zeigt. Offenbar wird es neben den gängigen Schusswaffen auch Spezialfertigkeiten wie Hologramme und Schilde geben.

Die Chancen stehen gut, dass wir endlich mehr zum ominösen First-Person-Shooter BattleCat zu sehen bekommen. Das Spiel wurde in den letzten Monaten via Social Media geleakt, eine offizielle Ankündigung steht bis dato jedoch noch aus. Den Gerüchten zufolge soll BattleCat mehrere Franchise miteinander vereinen, darunter Splinter Cell, Ghost Reckon: Breakpoint und The Division. SpielerInnen können folglich zwischen vordefinierten HeldInnen wählen, die alle ihre ganz eigenen Fähigkeiten mit sich bringen. Weiterhin ist ein Release für PC und Konsolen zu erwarten. Ob das Spiel kostenpflichtig oder gar Free2Play werden könnte, ist ebenso offen.

Einen ersten Blick auf das vermeintliche PvP-Multiplayer-Projekt könnt ihr hier werden:

Get a quick taste of a brand-new Ubisoft game right here, right now!

We had a chance to see what it looks like up close, and we can’t wait to tell you more. Keep an eye out on @Ubisoft tomorrow, July 19 at 11:15am PT for the full reveal. pic.twitter.com/nZkZB8kKNf

— IGN (@IGN) July 18, 2021