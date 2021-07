Death Stranding: Director’s Cut – Darum ist es eigentlich kein Director’s Cut

Anlässlich des letzten State of Play-Livestreams seitens Sony kündigte Studio Kojima Productions offiziell die Next-Gen-Fassung des Action-Adventrues Death Stranding an. Der Death Stranding: Director’s Cut soll demnach ab dem 24. September 2021 für PlayStation 5 als auch PC zur Verfügung stehen. Kurz nach der offiziellen Ankündigung meldet sich nun Kult-Entwickler Hideo Kojima via Twitter zu Wort und erklärt, dass er die Bezeichnung Director’s Cut für nicht unbedingt zutreffend halte.

Demnach erklärt der Metal Gear Solid-Schöpfer, dass man schlichtweg keinen besseren Namen für die erweiterte Fassung des Open-World-Spiels gefunden habe, der Zusatz Director’s Cut wäre allerdings auf den Inhalt bezogen auch nicht gänzlich zutreffend. So führt dieser weiter aus, dass die eigentliche Bedeutung hinter dem Wort Director’s Cut der Filmbranche zuzuordnen ist und eine verlängerte Fassung eines Films beschreibt, die zuvor vom Regisseur aufgrund diverser Umstände gekürzt werden musste. Ist ein Medium beispielsweise zu lang, werden Szenen entnommen, die für den Plot keine tiefere Bedeutung haben. In einem Director’s Cut werden folglich genau diese Szenen erstmals veröffentlicht, die zuvor bereits produziert wurden.

2/2

In the game, it is not what was cut, but what was additionally produced that was included. Delector's Plus? So, in my opinion, I don't like to call "director's cut".

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) July 12, 2021