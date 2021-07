V Rising – Okkultes Survivalspiel in einer gotischen Open-World

Das schwedische Entwicklerstudio Stunlock Studios arbeitet derzeit an einem neuen MMO Survivalspiel, V Rising. Da das Studio bisher vorrangig Onlinemultiplayertitel entwickelt hat, ist die Hoffnung groß, dass auch ihr neustes Werk auf ganzer Linie überzeugen wird. Doch dieses Mal wird es weitaus düsterer. Denn anstatt uns, wie in den vorherigen Titeln, im klassischen Battle Royal gegenseitig zu verfeuern, gilt es in V Rising ein Vampirimperium zu errichten, das die Welt noch nicht gesehen hat.

Entfessele als Vampir deine dunklen Kräfte in V Rising

Nach einem jahrhundertelangen Schlaf erwachen wir als Vampir in einem deutlich geschwächten Zustand. Um unsere Kraft zurück zu gewinnen, brauchen wir Blut. Dafür gehen wir in den nahegelegenen Siedlungen auf die Jagd. Doch Vorsicht ist geboten. Nicht nur, dass wir uns im stetigen Tag-und-Nacht-Zyklus vor der Sonne verstecken müssen, es patrouillieren auch heilige Soldaten in den Dörfern, um die dort lebenden Menschen zu schützen. Sobald wir unsere Kräfte wiedererlangt haben, gilt es unser Schloss wieder aufzubauen und Verbündete zu sammeln. Dafür können wir Menschen verwandeln oder mit anderen Spielern Bündnisse eingehen. Je mehr unsere Burg wächst, desto größer wird die Gefahr durch andere Spieler. Die Burgmauern zu stärken und mächtige Verteidigungen aufzubauen ist das A und O um unser Imperium zu schützen. Im Spiel um Macht, Blut und Verrat haben wir die Wahl – konkurrieren oder kooperieren.

Allein oder gemeinsam reisen wir durch die gotische Open-World. Diese bietet uns üppige Wälder, offene Landschaften und düstere Dungeons zum Erkunden und wertvolle Ressourcen zu entdecken. Doch lauern unterwegs jede Menge Gefahren. Die riesige Welt steckt voller mythischer Wesen, von denen uns einige freundlich, die meisten jedoch feindlich gesinnt sind. Während wir Dörfer plündern und in die Domänen übernatürlicher Bestien einfallen steht uns ein ganzes Arsenal an Nah- und Fernkampfwaffen zur Verfügung. Diese können wir zusammen mit verschiedenen Fähigkeiten frei kombinieren, um eine einzigartige Spielerfahrung zu schaffen. Die verschiedenen Bestien sind dabei alle liebevoll designed und verleihen dem Spiel so seinen ganz eigenen Charme.

Quelle: Stunlock Studios