Nixxes Software – Sony kauft niederländisches Port Studio

Erst vor wenigen Tagen gab Herman Hulst die Übernahme von Entwickler Housemarque bekannt. Gestern folgte mit Nixxes Software die nächste Übernahme. Doch wer genau steckt hinter der Firma und was könnte deren zukünftige Aufgabe sein.

Vor drei Tagen kam überraschend die Ankündigung, dass der finnische Entwickler Housemarque nun Teil der Sony First Party Studios ist. Nach dem Erfolg von Returnal war dieser Schritt nicht sehr überraschend.

Zudem tauchte auf dem japanischen Blog eine Grafik auf, die auch Bluepoint Games als Teil der Playstation Studios begrüßte. Aktuell beteuert Bluepoint aber immer noch unabhängig zu sein. Gestern folgte dann jedoch eine weitere echte Übernahme.

Herman Hulst begrüßte das niederländische Studio Nixxes Software. Wem dieser Name nichts sagt ist nicht allein, denn das Studio arbeitet hauptsächlich im Hintergrund. In der Vergangenheit hat das Studio hauptsächlich an PC Ports und PS4 Titeln mitgearbeitet. Darunter sowohl die Tomb Raider Ports als auch die Legacy of Kain Reihe.

In Zukunft scheint es wahrscheinlich, dass Sony das Studio nutzen möchte um eigene PC Ports im eigenen Haus zu produzieren. Für die Zukunft sicherlich kein schlechtes Investment.

Excited to announce that the talented Dutch studio Nixxes Software will be joining PlayStation Studios. It’s a real pleasure to welcome a team with such deep technical expertise and vast experience to the @Playstation family. Huge congrats to everyone @NixxesSoftware!

— Hermen Hulst (@hermenhulst) July 1, 2021