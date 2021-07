Death’s Door – Neues Action-RPG der Titan Souls Macher

Acid Nerve, bekannt durch ihren Hit Titan Souls, stehen mit ihrem neuen Spiel in den Startlöchern. Death’s Door setzt, im Gegensatz zu seinem Vorgänger, allerdings nicht auf 2D-Pixelart, sondern brilliert mit einer wunderschönen 3D-Welt. Diese erleben wir teils aus der Third-Person-, teils aus isometrischer Perspektive. Kunterbunt gestaltet, lädt die neue Welt förmlich dazu ein erkundet zu werden. Doch, wie in Souls-Like-Spielen üblich, lauern allerhand Gegner und Gefahren hinter jeder Ecke.

In der Rolle einer Krähe gehen wir tagein, tagaus unserer Arbeit nach. Diese besteht darin die Seelen der Toten zu ernten und pünktlich die Uhr zu stempeln. Zwar ein etwas eintöniger, aber sehr ehrbarer Job für einen Vogel unseres Kalibers. Doch als schließlich eine, uns zugewiesene Seele gestohlen wird, ist schlagartig Schluss mit dem Alltagstrott. Mit einem Schwert bewaffnet begeben wir uns auf die Jagd nach dem verzweifelten Dieb. Dadurch gelangen wir in ein vom Tod unberührtes Land. Dessen Bewohner leben weit über eine normale Lebenserwartung hinaus und sind von nichts als Gier und Macht erfüllt. Die düstere Geschichte führt uns durch eine herrliche Welt, voller verschrobener Personen und unzähliger Geheimnisse. Als einsamer Krieger geben wir den seltsamen Charakteren, denen wir auf unserer Reise begegnen, ein wenig Hoffnung.

Jede Bestie, jeder Halbgott und jeder Tyrann, die wir aufspüren bringt eine ganz eingene Geschichte und Motivation mit sich. Doch haben sie alle eines gemeinsam, wir müssen uns im Kampf gegen sie behaupten. Dabei haben wir in bester Rollenspielmanier stets die Wahl zwischen Nah- und Fernkampftechniken. Außerdem steht es uns frei die Werte unseres Charakters unserer Spielweise anzupassen, sowie Fähigkeiten und Upgrades zu meistern. Wie bei Souls-like üblich, werden Fehler, die uns während eines Kampfes unterlaufen hart bestraft. Doch geben uns die Entwickler Grund aufzuatmen. Denn anders als in seinem Vorgänger, hält Death’s Door vor jedem Bossgegner einen Speicherpunkt für uns bereit. So sind die vermeintlich zahlreichen Tode hoffentlich weniger frustrierend. Ab dem 20. Juli können wir uns sowohl auf Steam, als auch auf der Xbox Series X|S unseren Weg durch die düstere, doch humorvolle Geschichte kämpfen. Welche Geheimnisse wohl auf uns warten werden?

Death's Door is a spiritual successor to Titan Souls in many ways, but we can confirm the following additions:

• More than 1 hp

• Checkpoints before bosses

• Melee weapons & ability upgrades

• Frog King on a pogo stickhttps://t.co/TdXpbtdeAS pic.twitter.com/7AefhHw3NI

— ACIDNERVE / DEATH'S DOOR (@acidnerve) June 21, 2021