Sony – First Party um zwei Studios erweitert

Herman Hulst hatte ja bereits versprochen, Sony werde weiterhin in neue Studios investieren. Und heute haben zwei Studios sich dem Playstation Macher und dessen First Party Studios angeschlossen. Wobei eine Ankündigung wohl etwas verfrüht enthüllt wurde.

Mit einem Tweet und einem Eintrag im Playstation Blog, begrüßte Herman Hulst heute die Returnal Macher Housemarque als neuen Teil der Playstation First Party. Mit deren letzten Titel und dessen Erfolg schien es sehr wahrscheinlich, dass eine Übernahme möglich wäre.

Der japanische Playstation Blog leistete sich aber einen kleinen Fauxpas, denn hier wurde zwar ebenfalls der Post zu Begrüßung Housemarques geteilt. Jedoch zeigte der Header das Logo eines anderen Studios. Und niemand geringeres als Bluepoint Games erschien hier als Neuzugang.

Ein Assest wie dieses existiert sicherlich nicht aus Zufall, vielmehr werden wir diese Ankündigung wohl noch später erhalten. Und somit hat sich Playstation die Meister der Remakes gesichert.

Thrilled to announce @Housemarque has officially joined PlayStation Studios! The extremely talented studio with a proven track record and best-in-class gameplay has a bright future and we couldn’t be more excited to be part of it! pic.twitter.com/B47YlfmgCs

— Hermen Hulst (@hermenhulst) June 29, 2021