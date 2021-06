Sex Education – Staffel drei am 17. September

Dass es eine dritte Staffel Sex Education geben wird, das war schon lange klar. Die Ankündigung dafür erfolgte relativ schnell nach der Veröffentlichung von Staffel 2 im Januar 2020 und auch einige Details wurden im Vorfeld veröffentlicht. Nun haben die Produzierenden endlich mitgeteilt, wann die lang ersehnte dritte Staffel erscheinen wird – und ein paar exklusive Set-Bilder gab es gleich mit dazu.

Über den offiziellen Instagram-Kanal der beliebten Serie verkündeten die Showrunner:innen nun das Release-Datum von Staffel drei. Diese wird am dem 17. September 2021 exklusiv auf Netflix zu sehen sein. Mit der Bildunterschrift „Change is coming“ versehen, wurden auch direkt Fotos vom Set gepostet. Und passend zur Aussage vermitteln die einen ganz schön anderen Eindruck als das, was wir bisher von Sex Education kennen.

Werden nun ernstere Seiten aufgezogen?

Das Erste, was einem beim Anschauen der Bilder auffällt, sind die Schuluniformen, die die Schauspieler:innen tragen. In den vergangenen zwei Staffeln gab es an der Moordale keinen Dresscode und die bunten, schrillen Farben und Outfits, in die sich die Schüler:innen kleideten, machten einen großen Teil des Charmes der Serie aus. Das scheint sich aber nun zu ändern. Gekleidet in graue Jacken und rot-gelbe Accessoires lassen ich Otis, Eric, Maeve und co. fast gar nicht wiedererkennen. Doch was könnte Grund dieser Veränderung sein?

Wir erinnern uns, dass die zweite Staffel mit der Suspendierung von Direktor Groff endete, der nicht nur Jean Milburn sabotiert hatte, sondern auch verantwortlich für das anstößige Musical in der letzten Folge der Serie gemacht wurde. Es ist naheliegend, dass die Oberschulrätin, der das Ganze überhaupt nicht gefallen hat, eine kompetentere und vor allem strengere Leitung der Schule einsetzt, um die Schüler:innenschaft unter Kontrolle zu kriegen.

Ob dem wirklich so ist, bleibt abzuwarten, ebenso wie die Auswirkungen, die diese Veränderung auf die Charaktere in der Serie haben wird. Werden die Unbeschwertheit, der Humor und die Leichtherzigkeit einer Strenge und Ernsthaftigkeit weichen? Was wird aus den vielen in Staffel zwei offen gehaltenen Handlungssträngen? Wir sind äußerst gespannt und warten sehnsüchtig auf die ersten Trailer zur dritten Staffel Sex Education!

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: sexeducation via Instagram