Xbox Game Pass – Das sind die Neuzugänge in der zweiten Juni-Hälfte 2021

In regelmäßigen Abständen erweitert Microsoft das Angebot des eigenen Abo-Dienstes Xbox Game Pass um weitere Blockbuster. So teilte der Redmonder Konzern nun mit welche Spiele in den kommenden zwei Wochen auf Abonnenten des Spiele-Services warten. Während einige neue Titel dem Portfolio hinzugefügt werden, verlassen in den kommenden Wochen auch wieder einige Blockbuster das Angebot.

Welche Spiele werden im Xbox Game Pass im Juni 2021 hinzugefügt?

PC-Spieler und Abonnenten des Game Pass Ultimate dürfen sich ab sofort auf zwei Neuzugänge freuen. Zum einen steht euch derzeit das Survival-Spiel Medieval Dynasty sowie der bunte Multiplayer-Hit Worms Rumble zur Verfügung. Letzteres kann ebenfalls via Konsole gespielt sowie über die Cloud auf Android-Geräte gestreamt werden. Ab dem 24. Juni kann außerdem auf die PC-Fassung von Iron Harvest sowie den First-Person-Shooter Prodeus zurückgegriffen werden. Am selben Tag gesellt sich auch das Remaster von Need for Speed: Hot Pursuit für Konsole als auch PC hinzu.

Während einige Titel zum Game Pass hinzugefügt werden, haben sich auch einige Abgänge angekündigt. Die folgenden Spiele verlassen das Portfolio am 30. Juni 2021:

30. Juni – Battle Chasers: Nightwar (Cloud, Konsole und PC)

30. Juni – Marvel vs. Capcom: Infinite (Cloud, Konsole und PC)

30. Juni – Mistover (PC)

30. Juni – Monster Hunter World (Cloud und Konsole)

30. Juni – Out of the Park Baseball 21 (PC)

30. Juni – Outer Wilds (Cloud und Konsole)

30. Juni – Soulcalibur 6 (Konsole)

30. Juni – The Messenger (Cloud, Konsole und PC)

Zudem verlor Microsoft einige Worte über das Juli Line-up. Abonnenten dürfen sich hier über gleich 6 Spiele zum Monatsanfang freuen:

01. Juli – Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (Cloud)

01. Juli – Bug Fables: The Everlasting Sapling (Cloud, Konsole und PC)

01. Juli – Gang Beasts (Cloud, Konsole und PC)

01. Juli – Immortal Realms: Vampire Wars (Cloud, Konsole und PC)

01. Juli – Limbo (Cloud, Konsole und PC)

Quelle: Xbox Game Pass