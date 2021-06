Trails Reihe – Vier Teile der Reihe erhalten Lokalisierungen

Seit der Trails of Cold Steel Titel aus den vergangenen Jahren ist die Trails Reihe deutlich bekannter und beliebter geworden. Und wie es jetzt scheint so als würden Fans, einige der nur in Japan veröffentlichten Titel eine Lokalisierung erhalten werden.

Lokalisierungen von Klassikern der Trails Reihe entdeckt

Publisher Falcom feiert morgen sein 40. jähriges Jubiläum und hat offenbar zur Feier dieses Events einige Überraschungen parat. So scheint es, dass der Epic Games Store einige Lokalisierungen für alte Klassiker der Reihe geleakt hat.

Den Anfang macht dabei Trails from Zero das für einen Release in 2022 aufgeführt ist. Danach folgt Trails to Azure das sich ebenfalls um den Hauptcharakter Lloyd Bannings dreht und ein Jahr später erscheinen soll,

Mit Trails into Reverie soll in 2023 der Nachfolger zum vierten Cold Steel Titel erscheinen, der dann mehrere Handlungsstränge zusammenführen soll. Zum Abschluss erhält dann das Playstation Portable Spinoff The Legend of Nayuta: Boundless Trails eine Übersetzung.

Dabei handelt es sich offenbar aber nicht um einen reinen Port sondern um ein volles Remaster des Originals. Und auch dieser Titel soll 2023 erscheinen. Aktuell wissen wir das PC diese Titel erhalten soll, aber es scheint sehr wahrscheinlich das auch andere Plattformen die Titel erhalten werden.

Man darf gespannt sein, welche Ankündigungen dem Jubiläum folgen.

Angebot The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV Frontline Edition (Playstation 4) Die größte Heldenvereinigung: Class VII verbündet sich mit der Crossbell Special Support Section und den Helden von Liberl.

Das perfekte Kampferlebnis: Das altbekannte und beliebte Kampfsystem wurde noch weiter verbessert

Gönne Dir eine Atempause: Zwischen den Kämpfen sorgen eine Reihe von Minispielen für Abwechslung

Frontline Edition: Das Spiel, The Black Records Mini-Artbook, Echeos of Erebonia und Wendecover mit alternativem Artwork

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: rpgsite.net