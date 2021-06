NieR Replicant – Über eine Million Mal ausgeliefert

Square Enix hat sich unlängst zu den Verkaufszahlen der NieR-Spiele geäußert. Replicant und sein Nachfolger Automata konnten demnach beide neue Meilensteine erreichen.

Über Social Media gab Publisher Square Enix neue Einblicke in die Verkaufserfolge der NieR-Serie. Demnach habe NieR Automata die beachtliche Grenze von sechs Millionen verkaufter Einheiten knacken können. Das vor einigen Wochen veröffentlichte Remake zu NieR Replicant hat es da aber offenbar schon eine ganze Ecke schwerer. Die Neuauflage wurde bis dato gerade einmal eine Millionen Mal ausgeliefert und kann damit kaum an die Erfolge des Sequels heranreichen. In die Daten zählen derweil sowohl physische Exemplare als auch digitale Abverkäufe.

Schon vor offiziellem Release warnte Creative-Director Yoko Taro davor, dass es NieR Replicant ver.1.22474487139… auf dem Markt nicht einfach haben würde. Man sei sich durchaus bewusst, dass man mit dieser Neuveröffentlichung keineswegs zu den Verkaufserfolgen anderer Serienteile aufschließen wird.

Das Remake zu NieR Replicant erschien am 23. April für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

#NieR:Automata and #NieRReplicant ver.1.22474487139… have shipped/digitally sold over 6 million and 1 million units respectively!

Whether you've cried over androids fighting a war for survival or an older brother trying to save his sister, thank you for all your support 🎉 pic.twitter.com/yCBYySCq7N

— NieR Series (@NieRGame) June 22, 2021