Xbox One – Next-Gen-Spiele dank Xbox Cloud Gaming

Auf der diesjährigen E3 zeigte Microsoft bereits einige neue Spiele, die nicht mehr für die Xbox One erscheinen werden. Ob Starfield, Stalker 2, Contraband, A Plague Tale: Requiem, Shredders, The Outer Worlds 2. Microsoft Flight Simulator oder Redfall. Jedoch kündigte Microsoft an, dass man Möglichkeiten erprobe, diese Spiele via Cloud Gaming auch auf die One zu bringen.

Die Xbox One wird ebenfalls zur Heimat von Next-Gen-Spielen

Es ist ein großes Line Up, welches Microsoft vergangenes Wochenende präsentierte. Viele bekannte Spiele, aber auch zahlreiche Neuankündigungen waren vertreten. Viele davon erscheinen zukünftig aber auch nur noch für die Next-Gen-Konsolen, sprich Series S & X. In einem Xbox Wire Beitrag fasst Microsoft die Ankündigungen der E3 2021 zusammen und macht Besitzern einer Xbox One dabei Hoffnung. Denn die Redmonder freuen sich bald Infos verkünden zu können, wie man all diese Spiele auch auf die Xbox One bringen möchte. Konkret soll dies per Xbox Cloud Gaming funktionieren. Dies ist ein Service, der im Abo von Xbox Game Pass Ultimate enthalten ist.

Damit könnt ihr eine große Auswahl an Spielen auf euer Handy, Browser oder Tablet streamen. Auch die Last-Gen-Konsole soll bald den Streaming-Dienst in sich aufnehmen. Damit landen auch Titel wie Forza Motorsport, Fable oder Avowed auf die betagte Konsole, ohne dass man optische Abstriche machen muss. Die Redmonder nannten jedoch noch kein Datum, ab wann das Feature verfügbar sein wird. Demnach müssen wir uns noch gedulden. Auch wie das Konstrukt technisch arbeitet und welche Internetverbindung nötig ist, wissen wir noch nicht. Daher dürfen wir gespannt sein, wann es hierzu neue Details geben wird.

Quelle: Xbox Wire