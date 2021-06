Rune Factory 5 – Verspätung im Westen bestätigt

Im Rahmen der E3 erschien ein neuer Trailer zum Farming Simulator Rune Factory 5. Der bestätigte das, was viele Fans der Spielereihe in Europa bereits befürchteten. Nachdem das Spiel samt Limited Edition in Japan bereits am 20. Mai 2021 erschienen ist, muss sich der Rest der Welt noch bis zum Frühjahr 2022 gedulden.

Das erwartet euch in Rune Factory 5

Nichtsdestotrotz sorgte der neueste Trailer im Rahmen der E3 vom Publisher XSEED Games für Vorfreude bei den Fans. Und darum gehts in Rune Factory 5: Ihr schlüpft in die Rolle eines Helden oder einer Heldin, die eines Tages im Dorf Rigbarth mit Gedächtnisverlust aufwacht. Im Laufe der Zeit schließt ihr euch einer Gruppe Ordnungshüter an, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, das Grenzland gegen Monster zu verteidigen.

Neben dem Stärken eurer kämpferischen Fähigkeiten, könnt ihr ganz im Stile von Spielen wie Stardew Valley Gemüse auf eurem Hof anpflanzen, Fische angeln und die große Liebe finden. Rune Factory 5 soll zunächst ausschließlich für die Nintendo Switch erscheinen. Wer sich die Zeit bis zum Release ein wenig verkürzen möchte, kann einen Blick auf den vierten Teil der Farming Simulation werfen.











