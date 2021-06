Babylon’s Fall – Next-Gen-Version und Closed Beta bestätigt

Im Rahmen des gestrigen E3 Showcase von Square Enix hat der Publisher einige neue Informationen zum Actionspiel Babylon’s Fall bekannt gegeben, dazu zählt auch die Ankündigung einer geschlossenen Betaphase.

Anmeldung für PC gestartet

Dass Entwicklerstudio PlatinumGames dieser Tag an dem noch recht nebulösen Projekt Babylon’s Fall arbeitet, ist kein Geheimnis mehr. Pünktlich zur diesjährigen E3 hat uns Publisher Square Enix nun auch endlich mit frischen Eindrücken in Form von umfangreichen Gameplay-Trailern versorgt. Das neue Material zeigt die bereits bekannte Fantasywelt sowie einige Dungeons, in denen es ordentlich zur Sache geht.

In Babylon’s Fall schließen sich bis zu vier Spieler zusammen, um Monster zu bekämpfen, im Level aufzusteigen und so den namensgebenden Turm zu erklimmen. Auch nach Veröffentlichung wollen die EntwicklerInnen das Spiel weiterhin mit zusätzlichen Inhalten versorgen. Neue Spielmodi werden dann sogar kostenfrei nachgereicht.

In unlängst veröffentlichten Interviews gibt das Team zudem Einblicke in die Zeitplanung der kommenden Monate. Schon Ende Juli soll auf dem PC eine Closed Beta starten, für die sich SpielerInnen noch bis zum 5. Juli auf der offiziellen Seite anmelden können. In weiteren Wellen sollen dann auch Testphasen auf PlayStation 4 und abschließend PlayStation 5 folgen.

Babylon’s Fall hat zwar noch kein finalen Releasetermin, soll aber neben PlayStation 4 und PC auch für PlayStation 5 erscheinen. Die Next-Gen-Version wird dann einige technische Verbesserungen mit sich bringen.





















Quelle: Square Enix